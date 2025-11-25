Der Weihnachtsmann ist in Magdeburg angekommen
Magdeburg - Ein gewisser bärtiger Mann ist am Montag in Magdeburg angekommen - und freut sich nun auf Besucher.
Der Weihnachtsmann hat sein Häuschen vor dem Alten Rathaus bezogen, wie die Landeshauptstadt Magdeburg mitteilt.
Dort können ihm kleine Gäste persönlich ihre Wünsche verraten und auch Briefe einwerfen. Wer Glück hat, bekommt sogar ein Märchen vorgelesen.
Der Weihnachtsmarkt - mitsamt rot gekleidetem Hauptcharakter - ist bis zum 29. Dezember geöffnet.
Der Weihnachtsmann ist währenddessen täglich von 14 bis 18 Uhr in seinem Häuschen anzutreffen.
Daneben laden auch die Märchengasse und das Bastelhaus mit Mitmach-Angeboten kleine Besucher zum Staunen ein.
Am 20. Dezember sowie Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt der Markt geschlossen.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa