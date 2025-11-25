Der Weihnachtsmann ist in Magdeburg angekommen

Magdeburg - Ein gewisser bärtiger Mann ist am Montag in Magdeburg angekommen - und freut sich nun auf Besucher.

Der bekannte Bärtige bezieht nun sein Häuschen am Alten Markt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Weihnachtsmann hat sein Häuschen vor dem Alten Rathaus bezogen, wie die Landeshauptstadt Magdeburg mitteilt.

Dort können ihm kleine Gäste persönlich ihre Wünsche verraten und auch Briefe einwerfen. Wer Glück hat, bekommt sogar ein Märchen vorgelesen.

Der Weihnachtsmarkt - mitsamt rot gekleidetem Hauptcharakter - ist bis zum 29. Dezember geöffnet.

Der Weihnachtsmann ist währenddessen täglich von 14 bis 18 Uhr in seinem Häuschen anzutreffen.