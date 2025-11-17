Festival "eXoplanet" bei Deutschem Theaterpreis ausgezeichnet

Magdeburg - Das Festival "eXoplanet" vom Theater in Magdeburg ist beim Deutschen Theaterpreis mit dem Perspektivpreis ausgezeichnet worden.

Für das Festival des Theaters Magdeburg ist bereits eine zweite Ausgabe in Planung. (Archivfoto) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Es sei ein Festival außerhalb des üblichen Repertoires, erklärte die Jury des Preises. Besonders überzeugend sei die Verschränkung von neuem Musiktheater und Stadtraum. Das Festival fand im Mai dieses Jahres zum ersten Mal statt.

"Diese überregionale Anerkennung für ein einzigartiges Projekt in Sachsen-Anhalt bestätigt uns in unserem mutigen Impuls, neue Pfade des Musiktheaters zu beschreiten", sagte der Generalintendant des Magdeburger Theaters, Julien Chavaz (43).

2027 soll "eXoplanet" erneut stattfinden – diesmal länger, mit neuen Spielstätten in Magdeburg und neuen Kooperationen.

Der Deutsche Theaterpreis "Der Faust" wird seit 2006 jährlich vom Deutschen Bühnenverein und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Kooperation mit der Kulturstiftung der Länder verliehen.