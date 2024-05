Ganz besonderer Ort: Hier in Magdeburg könnt Ihr Banksy-Kunst erleben

Ab Mitte Juli kommt eine Kunstausstellung zu Banksy in die Magdeburger Hyparschale. © PR/Anne Schulz

Die Veranstalter von "Banksy - A Vandal Turned Idol" haben sich für die Ausstellung, die vom 19. Juli bis 10. November in Magdeburg gastiert, einen interessanten Ort ausgesucht - nämlich die nigelnagelneue Hyparschale im Stadtpark.

Nach der langen Bauphase ist die Kunstausstellung das erste große Event nach der Neueröffnung und präsentiert Originale und überzeugende Abdrucke des britischen Künstlers.

Das Kunst-Event zog bereits in Städten auf der ganzen Welt und zuletzt in Berlin die Besucher in seinen Bann. In der Hyparschale kommen dann auch Magdeburger in den Genuss der bunten und satirischen Kunstwerke.

Die Ausstellung kann dienstags bis sonntags von 11 bis 19 bzw. 20 Uhr besucht werden. Tickets gibt es für etwa 20 Euro. Der Vorverkauf startet bereits am kommenden Freitag. Die Ausstellung sowie Führungen werden auf Deutsch und Englisch angeboten. Fotografieren ist ausdrücklich erlaubt.