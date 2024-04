"Hochzeit des Figaro" am Theater Magdeburg: Mozarts Meisterwerk ist in guten Händen!

Magdeburg - Am Samstagabend feierte Mozarts "Hochzeit des Figaro" Premiere am Theater Magdeburg . TAG24 war vor Ort dabei.

Es ist eine Sache, sich an einer eher unbekannten Oper wie Telemanns "Sieg der Schönheit" zu bedienen und die zu vollster Zufriedenheit zu inszenieren, aber eine ganz andere sich an einer der bekanntesten Opern der Welt zu versuchen.

Chavaz versteht besonders den Witz und die ulkigen Szenarien, die diese Oper so ausmachen, und setzt beides so gut um, dass das dreieinhalbstündige Monstrum angenehm kurzweilig wird.

...seine Frau die Gräfin, die Dienerin selbst und ihr Mann Figaro schmieden jedoch andere Pläne. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Rosha Fitzhowle als Susanna singt einen wunderschönen, glasklaren Sopran, was das Publikum mit eifrigem Szenenapplaus und stehenden Ovationen am Ende zu belohnen weiß. Besonders ihre Arie im vierten Akt ist einfach zauberhaft!

Das Hauptquartett wird abgerundet durch Giorgi Mtchedlishhvili als Figaro, der als Pendant zu Kuran nichts zu wünschen übrig lässt und seiner Funktion als Titelrolle ordentlich gerecht wird.

Die bekannten Melodien des "Figaro" werden wie immer von der Magdeburgischen Philharmonie eingespielt. Dirigiert werden die Musiker von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva, was, zumindest in der Elbestadt, ja Synonym für Hochgenuss ist - so auch an diesem Abend!

Fazit: Man hat bei "Hochzeit des Figaro" ja schon hohe Erwartungen - die das Theater Magdeburg aber allesamt erfüllt. Regisseur Chavaz bedient sich an seinem Spitzen-Ensemble und verpasst der komischen Oper einen frischen, aber nicht zu überspitzten oder modernen Anstrich. Der "Figaro" ist ein echtes Prachtstück, der als Pflichttermin dringend in den Kalender geschrieben werden sollte. Punkt.

Weitere Vorstellungen von "Hochzeit des Figaro" findet Ihr auf dem Spielplan des Theaters.