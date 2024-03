"Sieg der Schönheit" am Theater Magdeburg: Plötzlich muss das Publikum auf die Bühne!

Magdeburg - Am Samstagabend feierte die Telemann-Oper "Sieg der Schönheit" Premiere am Theater Magdeburg . TAG24 war bei der sehr besonderen Inszenierung vor Ort.

Dabei wurde die Handlung über Romantik und Intrige als "Stück im Stück" inszeniert. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Statt die Handlung über römische Königshäuser und Intrigen gerade durchzuspielen, inszeniert Schumacher die Oper als "Stück im Stück".

Der Vorhang öffnet sich und Turpino, der eine Oper auf die Beine stellen will, geht prompt ins Publikum und zieht sich dort seine Mitspieler heraus. Besonders dieser Teufel/Amor, gespielt von Dietrich Henschel, kann nicht nur mit Talent, sondern auch an vielen Stellen mit großer Komik glänzen.

Das Bühnenbild gleicht einer abgewrackten Lagerhalle, im starken Kontrast stehen die bunten und übertriebenen Kostüme. Die Charaktere dürfen sich außerdem an vielen Requisiten, Pyrotechnik und einer Life-Kamera bedienen.

Oft schwappt das Spiel auch in den Orchestergraben und in den Zuschauersaal - und holt einige sogar wirklich auf die Bühne! Dabei kreiert es so viel Witz, dass es jeden im Publikum bei Laune hält, was bei einer Stücklänge von knapp 180 Minuten ein wahres Zeugnis ist.

Womit sich "Sieg der Schönheit" am Theater Magdeburg aber noch mehr rühmen darf, als nur eine witzige Inszenierung, ist das unglaubliche Talent, mit dem man an diesem Abend die Ehre hat. Egal, ob auf der Bühne oder unten im Orchestergraben.