Hunderte Fördervereine in Sachsen-Anhalt warnen vor geplanter Kulturpolitik der AfD

Magdeburg - Der Warnung von fast 30 sachsen-anhaltischen Kulturinstitutionen vor einer von der AfD angestrebten nationalistisch ausgerichteten Kulturpolitik hat sich das Landesnetzwerk der Kulturfördervereine angeschlossen.

Vor einer Woche hatten 27 Kulturinstitutionen wie Stiftungen, Museen, Theater und Kulturzentren erklärt, sie befürchteten eine Entwicklung, die die Freiheit der Kunst infrage stellt. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Auch nach Einschätzung des Landesnetzwerks beinhalten die Pläne der AfD nichts anderes als eine Einschränkung der Freiheit von Kunst und Kultur durch die Instrumentalisierung und Gängelung von Kunst und Kultur nach nationalistischen Vorgaben", hieß es in einer Mitteilung.

"Eine Realisierung der angekündigten AfD-Kulturpolitik würde nicht nur Kultureinrichtungen ins Herz treffen, sondern auch die Arbeit der sie unterstützenden Ehrenamtlichen im Landesnetzwerk der Kulturfördervereine Sachsen-Anhalt."

Das Landesnetzwerk der Kulturfördervereine ist eigenen Angaben zufolge die Interessengemeinschaft für rund 680 Kulturfördervereine und Freundeskreise aller Kultursparten in Sachsen-Anhalt.

Vor einer Woche hatten 27 Kulturinstitutionen wie Stiftungen, Museen, Theater und Kulturzentren erklärt, sie befürchteten eine "Entwicklung, die die Freiheit der Kunst, die Offenheit der kulturellen Institutionen und die demokratisch verankerte Erinnerungskultur grundlegend infrage stellt".

Die AfD Sachsen-Anhalt kündige in ihrem Programm für den Fall einer Regierungsübernahme eine "neue patriotische Kulturpolitik" an.