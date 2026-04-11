Wahlprogramm steht: Das will die AfD in Sachsen-Anhalt durchsetzen

Magdeburg - Bei der nächsten Landtagswahl in Deutschland will Ulrich Siegmund (35) der erste AfD -Ministerpräsident werden. Wie realistisch ist das und welche Reformen plant die AfD in Sachsen-Anhalt?

Sachsen-Anhalts AfD-Spitze Ulrich Siegmund (35) strebt nach der Landtagswahl eine Alleinregierung an. © Heiko Rebsch/dpa

An Selbstbewusstsein mangelt es Siegmund nicht. Er setzt voll auf eine Alleinregierung in Sachsen-Anhalt und wirbt beim Landesparteitag in Magdeburg um noch mehr Unterstützung für seinen Kurs. "Wir müssen es alleine schaffen", sagt er. Man brauche "45 Prozent plus X".

Aktuell regiert in Sachsen-Anhalt ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP. In Umfragen lag die AfD mit knapp 40 Prozent zuletzt deutlich vor der CDU.

Siegmund höre immer wieder die Frage, ob er es verstehen könne, dass es Menschen gebe, die Angst hätten vor einer AfD-geführten Regierung. Dies sei jedoch "Blödsinn", so Siegmund.

Was einigen Menschen Angst macht, ist das Radikalprogramm, mit dem die AfD Sachsen-Anhalt umgestalten will. In puncto Migration soll es mit einer "Abschiebe- und Remigrationsoffensive" diverse Verschärfungen geben.

Fördermittel sollen Vereine nach dem Willen der AfD nur noch dann erhalten, wenn sie "ein glaubhaftes Bekenntnis zur demokratischen Ordnung und zu einer patriotischen Grundhaltung" ablegen.