"I Capuleti e i Montecchi" am Theater Magdeburg: Romeo, Julia und ein UFO

Magdeburg - Am Samstagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere der Oper "I Capuleti e i Montecchi - Romeo und Julia". TAG24 war beim Premierenabend dabei und kann diese moderne Inszenierung wärmstens empfehlen!

So umgeht die Inszenierung die klassischen Geschlechterrollen und -kostüme und konzentriert sich auf die wesentliche Nachricht der Geschichte: Liebe überkommt alle festgelegten Vorschriften und Konstrukte.

Das soll an dieser Stelle kein Abstrich sein - im Gegenteil. Karabulut schafft, trotz der klassischen Motive und Rollen, mithilfe von Kostümen und Kulisse einen frischen Ansatz für dieses "Romeo & Julia".

In Zusammenarbeit mit drei anderen Theatern inszeniert Regisseurin Pinar Karabulut, die am Premierenabend leider fehlte, die tragische Romanze auf eine moderne und progressive Weise.

Die Geschichte von Romeo und Julia kennt jeder. Komponist Vincenzo Bellini konzentriert sich in seiner Opera seria "I Capuleti e i Montecchi" auf die letzten 24 Stunden der beiden Liebenden: der Streit der Familien, der Plan auf eine Wiedervereinigung und das tödliche Ende.

Das Musikstück thematisiert die letzten 24 Stunden im Leben von Romeo (gespielt von Weronika Rabek, r.) und Giulietta (gespielt von Rosha Fitzhowle, l.). © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Das Bühnenbild aus der Feder von Michela Flück ist einerseits minimalistisch, andererseits futuristisch. Statt eines klassischen Julia-Balkons steht diese Giulietta auf einer fliegenden Untertasse.

Was zunächst abwegig scheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein interessantes Sinnbild für die Realität der beiden Hauptfiguren: Ihre Liebe verbindet sie, auch wenn sie Welten getrennt sind.

Bei Bellinis "I Capuleti e i Montecchi" handelt es sich um eine sogenannte Belcanto-Oper. Das wesentliche Merkmal dieser Epoche ist der Fokus auf den Gesang und die Sänger. Somit muss man dieses wuchtige und gleichzeitig gefühlvolle Musikstück gut zu besetzen wissen - und das Theater Magdeburg weiß!

In den Hauptrollen von Romeo und Giulietta spielen Weronika Rabek und Rosha Fitzhowle. Rabek in ihrer Hosenrolle des verzweifelten Mannes, der seiner Familie zum Trotz die Frau seines Herzens gewinnen will, singt nicht nur einen schön ausgeglichenen Mezzosopran, sie ergänzt sich auch wunderbar mit Fitzhowle.