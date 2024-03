Jubiläum im Elbauenpark: Was diese Saison neu auf die Besucher wartet

Außerdem hat das Blumen-Sandmännchen, das seit 25 Jahren am Eingang des Parks steht, einen Gefährten bekommen. Seit Mittwoch steht Kult-Kobold Pittiplatsch nur wenige Meter vom Café am Rosengarten.

Am Rosengarten steht seit Neuestem der Blumen-Pittiplatsch. © Lena Schubert/TAG24

Eine weitere Besonderheit: Künftig bietet der Elbauenpark auch mobile Handytickets an. Mit dem neuen Ticketsystem kann man bequem Eintrittskarten online kaufen und per QR-Code an der Einlassschranke scannen, ohne lange an den Kassen anstehen zu müssen.

Dabei wurden die Eintrittspreise um je einen Euro erhöht, womit ein Tagesticket für einen Erwachsenen inzwischen bei 9 Euro liegt.

Im Jubiläumsjahr feiert der Elbauenpark zudem gemeinsam mit allen Geburtstagskindern und schenkt ihnen an ihrem besonderen Tag den Eintrittspreis. Das gilt sogar für parkeigene Events.

Apropos Events: Auch für die Saison 2024 stehen wieder viele beliebte und berüchtigte Veranstaltungen im Terminkalender. Neben Konzerten und Messen steht im Sommer auch wieder das Love Music Festival oder die Pyrogames an. Das Jahr endet mit einer weiteren Runde der Lichtinstallation Lumagica, die von Ende September bis Anfang November das Parkgelände schmückt.

Alle Infos gibt's auf der Website des Parks.