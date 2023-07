Kloster wird zur Kulisse: Puppentheater Magdeburg startet Hofspektakel

Regisseur Moritz Sostmann inszenierte die "merkwürdig zeitlose Parabel" rund um den Drachen und die Heldin Lanzelotte in einer für ihn nahezu "hermetischen Atmosphäre".

Am Dienstag steht die Premiere der Märchenkomödie "Der Drache" des russischen Schriftstellers Jewgeni Schwarz (1896-1958) auf dem Programm. 14 Aufführungen bis 28. Juli sollen folgen.

"Der Krieg, das bin ich", wird der Drache, der in drei verschiedene Menschengestalten schlüpfen kann, sagen.

Dabei ist der Spielort eine Art "Notlösung", denn auf dem Hof des Puppentheaters verhindern Bauarbeiten das diesjährige Spektakel. "Wir haben uns mehrere Orte in der Stadt angeschaut, aber dieser hier war sofort besonders", sagte Sostmann, der von 2012 bis 2016 Hausregisseur am Puppentheater war und aktuell freischaffend arbeitet.

Bis 28. Juli stehen 14 Aufführungen auf dem Plan. © Puppentheater Magdeburg/Viktoria Kühne

Zehn Puppenspielerinnen und Puppenspieler erwecken in "Der Drache" etwa 20 Puppen zum Leben. Und das auf besondere Weise: "Die Tilp-Puppen haben kein Halsgelenk", sagte Ensemblemitglied Leonhard Schumann.

"Wir spielen die Puppen per Eingriff am Hinterkopf. Also ein Teil unseres Körpers ersetzt diesen fehlenden Teil. Eine besondere Form von Direktheit."

Für einen Akteur geht es sogar hoch hinaus. Er spricht von einem der Klostertürme aus zum Publikum.

Sostmann inszenierte die Märchenkomödie in zwei Akten mit einer Spielzeit von insgesamt 135 Minuten.

Seit 22. Mai wird seinen Angaben zufolge im Hof des innerstädtischen Museumsklosters geprobt.