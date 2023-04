Langeweile am Wochenende? Es wird musikalisch und bunt in Magdeburg

Magdeburg - Die Sonnenstrahlen am Wochenende betteln förmlich danach, genossen zu werden. TAG24 gibt Euch einen Überblick über alle coolen Veranstaltungen in Magdeburg , mit denen Ihr Euch die Zeit vertreiben könnt.

Breiter Weg - Wer musikalische Darbietungen mal von der anderen Seite des Vorhangs erleben will, der ist am Samstagvormittag genau richtig beim Tag der offenen Musikschul-Tür . Im Konservatorium "Georg Philipp Telemann" (neben der Stadtbibliothek und dem Opernhaus) werden Euch alle Fachbereiche der Musikschule vorgestellt. Ihr dürft sogar die Instrumente unter Anleitung selbst ausprobieren, ganz nach dem Motto "Anhören - Anfassen - Ausprobieren". Von 10 bis 14 Uhr lernt Ihr somit alles aus den Bereichen Gesang, Blas- und Zupfinstrumente sowie Musikpädagogik kennen. Gemeinsam mit dem Lehrer für Glockenspiel kann zu Beginn der Veranstaltung das Glockenspiel auf dem Rathausturm besichtigt werden.

Gesellschaftshaus - Über das ganze Wochenende hinweg gibt es für Jazzfans richtig was auf die Ohren: Bei den Magdeburger Jazztagen warten über 30 Künstler auf das Publikum und bieten beste Unterhaltung.

Am Samstagabend steht Sophie Tassigno mit ihrer Band auf der Bühne, die sanfte Jazzklänge mit arabischer Poesie vereint, und dazu gibt es bei 7 Steps to the Mystery ein Doppel-Quartett. Am Ende des Abends wartet mit Soundspace noch improvisierte Jazzkunst auf Euch.

Weiter geht es am Sonntag mit den Abschlussveranstaltungen: Die Jorinde Jelen Band begeistert mit "Jolli sieht Grün - Lieder rund um Welt und Umwelt" alle Jazzfans ab 5 Jahren und beim Abschlusskonzert präsentieren 21 Künstler das Jazzkonzept "Structures & Beauty".

Die Veranstaltungen beginnen je 19 Uhr im Gesellschaftshaus. Karten gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab etwa 30 Euro.