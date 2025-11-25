Warum Otto der Große einen neuen Sarg braucht

Magdeburg - Der Sarg von Otto dem Großen ist stark beschädigt, deshalb soll der einstige Herrscher einen neuen bekommen.

Otto der Große ruht im Magdeburger Dom - doch sein Sarg ist beschädigt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Einem Kaiser angemessen soll er sein, so die Anforderung der Kunststiftung. Gleichzeitig rief sie zu einem Wettbewerb auf.

In den vergangenen Monaten wurden Vorschläge für einen neuen Sarg gesammelt und begutachtet. Nun soll entschieden werden, wie der 912 geborene Otto in Zukunft im Magdeburger Dom ruhen soll.

Die Gebeine des Kaisers liegen schon seit über einem Jahrtausend im Magdeburger Dom. Otto der Große war 973 gestorben und an der Seite seiner schon 946 verstorbenen Frau Editha bestattet worden.

Ihr Sarg war schon vor rund 15 Jahren von der Bildhauerin Kornelia Thümmel neu gestaltet worden. Auch damals hatte die Kunststiftung einen Wettbewerb ausgeschrieben.