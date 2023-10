26.10.2023 05:50 Mit Taschenlampe und Grusel-Kostüm den Landtag Sachsen-Anhalts besuchen

Das Landtagsgebäude in Magdeburg kann in den dunklen Monaten mit Taschenlampen erkundet werden. Los geht es am 30. Oktober mit Halloween-Kostümen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Der Landtag in Sachsen-Anhalt hat sich für die dunkle Jahreszeit eine besondere Besichtigungstour einfallen lassen. Der Landtag Sachsen-Anhalts kann in der dunklen Jahreszeit mit Taschenlampen von innen besucht werden. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Kurz vor Halloween können am 30. Oktober die ersten Besucher das Regierungsgebäude mit Taschenlampen erkunden. Mit den Lichtkegeln der Lampen können somit unter anderem die Bibliothek und der Plenarsaal begutachtet werden. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass für diesen Tag ausdrücklich das Tragen von gruseligen Kostümen gewünscht ist. Magdeburg Kultur Festival zu Künstlicher Intelligenz und Akustik startet in Magdeburg Aber auch von November bis Februar ist jeweils ein Tag im Monat für eine Taschenlampenführung vorgesehen - dann allerdings ohne Kostüm. Getroffen wird sich immer 15 Minuten vor der geplanten Führung direkt vor dem Landtagsgebäude am Domplatz in Magdeburg. Das Mindestalter beträgt 8 Jahre. Die Führung dauert ungefähr zwei Stunden und startet immer um 18 Uhr. Pro Führung ist die Teilnehmerzahl auf maximal 20 Personen begrenzt. Taschenlampenführung im Landtag Sachsen-Anhalt: Termine und Anmeldung An diesen Tagen findet jeweils eine Führung mit Taschenlampen statt: 30. Oktober 2023 (Anmeldeschluss: 27. Oktober, 12 Uhr)



24. November 2023



1. Dezember 2023



19. Januar 2024



16. Februar 2024

Wer daran teilnehmen möchte, muss sich vorher anmelden. Die Anfrage erfolgt über E-Mail an besucherdienst@lt.sachsen-anhalt.de. Interessenten sollten dabei die Vor- und Nachnamen sowie das Alter der jeweiligen Personen angeben.

Titelfoto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa