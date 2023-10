21.10.2023 07:22 "Nebenan" am Theater Magdeburg: Brühl-Spielfilm kommt auf die Bühne

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Freitagabend feierte das Schauspiel "Nebenan" Premiere am Theater Magdeburg. TAG24 stellte auf den Prüfstand, was die Film-Adaption des Brühl-Spielfilms kann. In einem Berliner Lokal treffen Bruno (r., gespielt von Nico Link) und Daniel (2.v.r., gespielt von Anton Andreew) aufeinander. © Theater Magdeburg/Dorothea Tuch Adaptiert von dem deutschen Spielfilm von und mit Daniel Brühl (45) erzählt "Nebenan" die Geschichte zweier Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite, Star-Schauspieler Daniel, für den es eigentlich im Leben gut läuft - tolle Ehe, toller Job, viel Geld und auch schon die nächste Möglichkeit auf eine spannende Rolle. Dann trifft er in der "Ostkneipe" seines Berliner Kiezes auf Bruno, der sich selbst als Opfer von Gentrifizierung und als Verlierer der deutschen Wiedervereinigung sieht. Sein Vater wurde aus der Wohnung geschmissen, die nun luxussaniert und von Daniel gekauft wurde. Magdeburg Kultur "Phädra" am Theater Magdeburg: Kleines Stück, kleines Ensemble, aber... Während des Gesprächs wird schnell deutlich, dass Bruno erschreckend viel über Daniel weiß. An nur einem Abend deckt Bruno alle Skandale und pikanten Details seines Lebens auf, um es Daniel heimzuzahlen. Ost-West-Kammerspiel "Nebenan" am Theater Magdeburg wird zu packendem Dialogduell Die Bühne gleicht einer detailgetreuen DDR-Kneipe. © Theater Magdeburg/Dorothea Tuch Das Bühnenbild zeigt eine liebevoll eingerichtete Kneipe, wie man sie in wahrscheinlich jeder Stadt finden könnte. Viele Requisiten, Licht- und Musikeffekte geben der Bühne einen tollen Schliff und machen die Zuschauer zum Teil des Geschehens - als würde man gerade selbst ein Bierchen in der Kneipe schlürfen. Die vier Charaktere sind entsprechend ihrer Rolle gekleidet - bei Schauspieler Daniel ist es ein teurer Anzug und bei der Wirtin eine geile 80er-Föhnfrisur. Bruno trägt eine altmodische Jeansjacke. Ursprünglich stammt die Geschichte von Autor Daniel Kehlmann, Cornelia Maschner führte bei der Film-Adaption in Magdeburg Regie. "Nebenan" beleuchtet mit klaren Typen, Klischees und starken Dialogen die Realität von so mancher verbalen Auseinandersetzung: das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Meinungen und Lebenswege. Magdeburg Kultur Zaubernde Clowns, Comedy-Show und viel Musik: Das geht am Wochenende! Der Kammerspiel-Charakter dieser Inszenierung passt perfekt zum Kern des Stücks, nämlich der Streit zwischen Daniel und Bruno, großartig gespielt von Anton Andreew und Nico Link. Ist "Nebenan" einen Besuch wert? In "Nebenan" wird Star-Schauspieler Daniel mit Geheimnissen und Fehlern seines Lebens konfrontiert. © Theater Magdeburg/Dorothea Tuch Andreew und Link messen sich dabei in einem hervorragenden Dialogduell, das mit ganz viel Emotion, schwarzem Humor und teils unglaublicher Schnelligkeit daherkommt. Nico Link spielt den rechthaberischen und mysteriösen Bruno perfekt. Anton Andreew demonstriert die komplexen Emotionen eines verzweifelten Mannes und wechselt dabei manchmal sekundenschnell von Lachen zu Weinen. Kurzum, dieses Duo zeigt bei "Nebenan", wie mitreißend und unterhaltsam ein Kammerspiel doch sein kann. Nicht zu vergessen sind ebenfalls Bettina Schneider und Carmen Steinert, die mit ihren Nebenrollen den Witz in das Schauspiel bringen. Schneiders Wirtin ist so brillant schmierig, dass man nur beim Anblick schon schmunzeln muss. Steinert ergänzt diverse Nebenrollen, wie etwa Stammgäste Dirk und Micha, den Obdachlosen Guido oder auch Daniels Ehefrau Clara, und kann trotz kurzer Zeit auf der Bühne vollends überzeugen. Fazit: "Nebenan" am Theater Magdeburg ist ein gelungenes Kammerspiel. Auf die Zuschauer wartet ein Abend voller Witz, großer Schauspielkunst und ganz viel Unterhaltung - egal, ob man selbst die Zeiten von DDR und BRD miterlebt hat oder nicht. Der urkomische trockene und zum Teil düstere Humor landet grandios und steht selbst in ernsten Szenen und Monologen im Vordergrund. Besonders hervorzuheben sind aber Anton Andreew und Nico Link, die mit ihrem großen Schauspieltalent glänzen und hoffentlich in noch vielen weiteren Vorstellungen die Zuschauer begeistern dürfen - denn begeistert ist man nach "Nebenan" allemal! Weitere Vorstellungen von "Nebenan" findet Ihr im Spielplan des Theaters.

