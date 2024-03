Noch nichts vor am Wochenende? Das könnt Ihr in Magdeburg unternehmen!

Magdeburg - Am Wochenende gibt es in Magdeburg wieder allerhand Gelegenheiten auszugehen. Egal ob Fachmesse, Entertainment oder Spaß für die Kleinen: Hier sind die Tipps der TAG24-Redaktion.

Die Messe ist an allen Veranstaltungstagen von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet regulär 10 Euro an der Tageskasse.

Herrenkrug - In der Magdeburger Messe in Herrenkrug findet an diesem Wochenende wieder die Landes-Bau-Ausstellung statt. Seit Freitag und noch einschließlich bis Sonntag werden die aktuellen Trends und interessantes Know-how für Eure Traumprojekte präsentiert.

Am Samstag ist nämlich das Double "El Paniko" mit seinem Katastrophenorchester zu Gast. Diese werden in der Festung Mark Hits wie "Sonderzug nach Pankow" oder "Andrea Doria" zum Besten geben und freuen sich dabei auf feierwütige Lindenberg-Fans.

Gezeigt wird die Neuauflage im Kulturzentrum Moritzhof am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr. Karten gibt es vor Ort. Schüler zahlen 6 Euro, Erwachsene 8 Euro.

Buckau - Wenn man an einen nicht ganz so erfolgreichen Promi in Sachen Liebe denkt, kommt einem gleich Lothar Matthäus (62) in den Sinn. Oder auch Oliver Pocher (46). Beide sind berühmt für mehrere Beziehungen und Ehen, die innerhalb kürzester Zeit wieder der Vergangenheit angehörten.

Zumindest der Comedian und Moderator Oliver Pocher tourt derzeit mit seinem Programm "Liebeskasper" durch Deutschland und macht halt in Magdeburg. Bei ihm wird garantiert die Liebesbeziehung anderer Promi-Paare und natürlich auch seine eigene durch den Kakao gezogen.

Am Samstag steht er ab 20 Uhr auf der Bühne des AMO Kulturzentrums. Karten gibt es ab 40 Euro.