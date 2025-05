"La Traviata" am Theater Magdeburg endet mit Standing Ovations - und Buhrufen!

"La Traviata" feierte am Samstagabend Premiere am Theater Magdeburg. Der Abend endete neben stehenden Ovationen auch mit Buhrufen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - "La Traviata" feierte am Samstagabend Premiere am Theater Magdeburg. Der Abend endete neben stehenden Ovationen auch mit Buhrufen für das kreative Team. Was war passiert - und war es gerechtfertigt?

Am Samstagabend feierte "La Traviata" Premiere am Theater Magdeburg. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme "La Traviata" von Giuseppe Verdi handelt von Violetta, die sich in den jungen Alfredo verliebt. Da ihre Liebe von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird, versuchen die beiden fernab der Stadt ihre Beziehung zu führen. Doch Alfredos Vater Giorgio und Violettas Gesundheit kommen den beiden am Ende in die Quere. "La Traviata" gilt als eine der meist aufgeführten und beliebtesten Opern der Welt mit entsprechend hohen Erwartungen beim Publikum - solche Schuhe müssen erstmal gefüllt werden. Zunächst läuft der restlos ausverkaufte Premierenabend ab, wie erwartet: Violetta-Solisten Rosha Fitzhowle reißt mit ihrem kraftvollen, klaren Sopran das Publikum komplett im Alleingang aus ihren Sesseln. Neben dem teilweise minutenlang anhaltendem Szenenapplaus springen nur für sie alle Zuschauer sofort in die stehenden Ovationen. Auch der Opernchor, die Magdeburger Philharmonie und das zwölfköpfige Ensemble - mit einem, nebenbei erwähnt, herausragenden HróIfur Sæmundsson als Giorgio Germont! - darf sich über ordentlich Applaus freuen.

Die Hauptfigur Violetta wird in drei Altersphasen dargestellt. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Publikum bei "La Traviata" springt für nur eine Sängerin aus den Sitzen!

Violetta (gespielt von Rosha Fitzhowle) verliebt sich in Alfredo. Sein Vater Giorgio (gespielt von HróIfur Sæmundsson) will sie davon abbringen. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme Erst als Regisseurin Tamara Heimbrock mit ihrem kreativen Team die Bühne betritt, wird der Applaus verhalten und einige Buhrufe und Pfiffe schallen durch den Saal. Aber war das gerechtfertigt? Die Inszenierung hat Schwachstellen, ja. Dieser Oper, die sich hauptsächlich durch ihre Romantik und Emotionalität auszeichnet, fehlt leider genau das. Die Inszenierung kommt oft kühl und unpassend sachlich rüber, nur wenigen Duetten und Soli gelingt die Dramatik der Szene. Violetta - so schön wie sie von Fitzhowle auch gesungen wird - fehlt Tiefe und Traurigkeit, die sich erst recht nicht ergibt, wenn ihr Tod am Ende nur angedeutet wird. Die Figur hinterfragt in der Magdeburger Version ihr gesamtes Leben. Das wird durch drei unterschiedlich alte Violetta-Darstellerinnen auf der Bühne symbolisiert. Eine durchaus spannende Idee, die aber viel zu sporadisch eingesetzt wird und somit viel zu kurz kommt.

Ist "La Traviata" einen Besuch wert?