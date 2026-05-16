"Habe versucht zu verstehen": Theaterstück "Wunde Stadt" greift Magdeburg-Anschlag auf

Magdeburg - Das Theater Magdeburg hat sich künstlerisch mit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt auseinandergesetzt und bringt das Stück ab dem 23. Mai unter dem Titel "Wunde Stadt" auf die Bühne.

Kevin Rittberger (49), Autor vom Stück "Wunde Stadt", vor dem Opernhaus in Magdeburg. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Es gehe um Trauer, um Trauerbewältigung und Heilung, hieß es vorab. In keiner Weise werde der Anschlag nachgespielt oder der Täter in den Mittelpunkt gerückt.

Autor Kevin Rittberger (49) hörte Betroffenen und auch Seelsorgern zu. Er habe verfolgt, wie es ihnen über längere Zeiträume erging. "Ich habe versucht zu verstehen, was Menschen durchmachen, was Menschen brauchen, was ihnen hilft, was ihnen nicht hilft, was zu Rückfällen führt", so Rittberger.

Was Rittberger gehört, mitgefühlt und aufgeschrieben habe, sei in Figuren geflossen, erklärte Regisseur Sebastian Nübling (65): eine Malerin in ihrem Atelier, eine Krankenschwester mit migrantischem Hintergrund, ein Trauerkreis, eine Seelsorgerin, die über ihren Job reflektiert.

Diese Figuren machten Zeitsprünge ausgehend von kurz nach dem Anschlag bis deutlich später.

"Die Figuren, die wir beobachten, nehmen sehr unterschiedliche Wege raus aus dem Schmerz, raus aus der Verletzung", sagte Rittberger. Zehn Ensemblemitglieder, die auch in Magdeburg lebten, seien an dem Stück beteiligt.