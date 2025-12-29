Sachsen-Anhalt kauft Werke junger Künstler für rund 130.000 Euro

Magdeburg - Das Land hat seine Sammlung junger Kunst erweitert und in diesem Jahr 71 weitere Werke angekauft.

Die Landessammlung umfasst mehr als 2800 Werke. (Archivbild)

Es handele sich um Arbeiten von 18 Künstlerinnen und Künstlern, teilte die Staatskanzlei mit.

Dazu zählten unter anderem Grafiken, Malereien, Keramik und Schmuck sowie Künstlerbücher. Die Werke seien für rund 130.000 Euro erworben worden. Die Einzelpreise hätten von 800 bis 32.400 Euro gereicht.

Sachsen-Anhalt kauft seit 1991 junge Kunst an und fördert so die Kunstschaffenden.

Zur Landessammlung gehören den Angaben zufolge inzwischen mehr als 2800 Werke.