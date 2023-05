Spielzeit 23/24 am Theater Magdeburg: Diese Highlights erwarten Euch

Magdeburg - Bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag im Theater Magdeburg wurde das Programm für die kommende Spielzeit präsentiert. TAG24 war vor Ort und kann vorab sagen - es warten große Highlights auf Euch!

Ein Opernkracher, den wirklich kein Theaterfan verpassen darf, steht dann am 6. April in den Startlöchern: Das Theater Magdeburg holt " Die Hochzeit des Figaro " von Wolfgang Amadeus Mozart als großes Ensemblestück auf die Bühne.

Eins der großen Highlights der kommenden Spielsaison ist das weltbekannte Musical " Evita " von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice. Premiere ist am 11. November.

Die neue Spielzeit 2023/24 startet offiziell Anfang September mit der Premiere der Jazzoper " Die Blume von Hawaii " von Paul Abraham am 8. September. Bei dem spartenübergreifenden Musikstück seien "ungewöhnliche Töne aus dem Orchestergraben" zu erwarten, so Julien Chavaz.

Generalintendant Julien Chavaz gab am Dienstag bekannt, dass insgesamt 24 neue Produktionen in den drei Sparten Premiere feiern werden.

Die drei Schauspieldirektoren, Clemens Leander, Clara Weyde und Bastian Lomsché freuen sich auf insgesamt 24 neue Produktionen am Haus. © Lena Schubert

Außerdem auf dem Spielplan:

" Die Liebe zu den drei Orangen " von Sergei Prokofjew, Premiere: 20. Januar 2024

" von Sergei Prokofjew, Premiere: 20. Januar 2024 " Sieg der Schönheit " von Georg Philipp Telemann, Premiere: 9. März 2024

" von Georg Philipp Telemann, Premiere: 9. März 2024 " Fidelio " von Wolfgang Amadeus Mozart, Premiere: 4. Mai 2024

" von Wolfgang Amadeus Mozart, Premiere: 4. Mai 2024 "Der Wind in den Weiden" von Elena Kats-Chernin, Premiere: 26. Mai 2024

Das Highlight in jeder Spielzeit ist auch das DomplatzOpenAir: Zuschauer können sich ab dem 14. Juni 2024 auf "Love Never Dies" freuen, die Fortsetzung vom Phantom der Oper von Andrew Lloyd Webber.

Hinzu kommen sechs Kammer- und zehn Sinfoniekonzerte: Beim ersten am 21. und 22. September 2023 konnte das Theater die renommierte Solistin und Komponistin Lera Auerbach gewinnen. Sie spielt "Dialogue with Time" als Solistin am Klavier.

Sparte: Ballett

Insgesamt nimmt das Tanzensemble drei neue Projekte auf. Mit "Schneewittchen" am 30. September inszeniert Ballettdirektor Jörg Mannes zum ersten Mal ein Ballett für Kinder.

Zwei weitere Uraufführungen folgen am 17. Februar sowie 23. März: Mit "Borgia" und "Horizonte" wollen Jörg Mannes, Georg Reischl und Gaj Zmavc das Publikum begeistern.