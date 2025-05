"Kraft spenden und Mut verleihen": Das plant das Theater Magdeburg für nächste Spielzeit

Das Theater Magdeburg hat sein Programm für nächste Spielzeit vorgestellt. Das Haus will sich noch entschiedener politisch positionieren.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Das Theater Magdeburg hat eine aufregende Spielzeit (fast) hinter sich: so viele Premieren wie noch nie, so viele Auszeichnungen wie noch nie, das Domplatz-OpenAir so schnell ausverkauft wie noch nie. Für die kommende Saison wird wieder ein klarer Kurs eingelenkt.

Das Theater Magdeburg will sich in der neuen Spielzeit noch entschiedener politisch positionieren. © Bildmontage: Theater Magdeburg/Nilz Böhme "Theater ist Utopie, Theater ist Poesie", eröffnete Generalintendant Julien Chavaz die Pressekonferenz zur neuen Spielzeit am Mittwoch, "Theater repariert die Welt nicht, aber es kreiert einen Riss. Durch den Riss dringt Licht." Das Vierspartenhaus werde sich auch in der neuen Spielzeit entschieden politisch positionieren, fügte Schauspieldirektor Bastian Lomsché hinzu. Die Stücke sollen "Kraft spenden und Mut verleihen". Mit insgesamt 25 Premieren in den Sparten Musiktheater, Schauspiel und Ballett startet das Theater Magdeburg am 13. September in die Spielzeit 2025/26. Magdeburg Kultur Jetzt ist es raus! Das ist das Domplatz-Musical 2026 An diesem September-Wochenende findet wieder ein großes Theaterfest statt, wo Zuschauer hinter die Kulissen schauen dürfen. Am Sonntag startet das Theater dann mit Richard Wagners "Tannhäuser" mit einem Wumms in die neue Saison.

Das Theater heißt drei neue Ensemblemitglieder willkommen, darunter David Howes (l.) und Vincent Casagrande (o.). © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola

Domplatz-Openair "The Addams Family" so schnell ausverkauft wie noch nie