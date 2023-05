Theater Magdeburg verzeichnet viele Besucher - Doch wie geht es jetzt weiter?

Magdeburg - Das Theater Magdeburg blickte am Dienstag während einer Pressekonferenz auf die vergangene Spielzeit zurück und freute sich über eine hohe Auslastung. Doch die Theater-Direktion wagt auch einen Blick in die Zukunft.

Generalintendant Julien Chavaz (r.) und die Vertreter der verschiedenen Sparten gaben bei einer Pressekonferenz Ausblick auf die kommende Spielzeit. © Lena Schubert

Bei der ersten Konferenz seit dem Intendantenwechsel am Haus ließ die Direktion um Generalintendant Julien Chavaz die vergangene Spielzeit Revue passieren.

"In einem Satz: mutig und erfolgreich!", gab Chavaz bekannt. Der künstlerische Anspruch sei ein Antrieb, meinte er. Es wurden also für die kommende Spielzeit 2023/24 Stücke und Produktionen gewählt, "die zum Nachdenken anregen, Konventionen in Frage stellen und Grenzen des Theaters erweitern".

Der Operndirektor freue sich außerdem, dass im ersten Quartal 2023 eine besonders hohe Auslastung zu spüren war. Das ist eher unüblich, denn normalerweise gehen Zuschauerzahlen nach einem Intendantenwechsel zunächst zurück.

So lag die Auslastung der Zuschauerplätze bei mehr als 84 Prozent, das sind zwei Prozent mehr als noch vor der Pandemie. Verwaltungsdirektorin Bettina Pesch verriet außerdem, dass so gut wie jede Premiere restlos ausverkauft sei.

Auch die Einnahmen seien weiter in die Höhe geklettert: 577.305 Euro nahm das Theater im ersten Quartal 2023 ein, im Gegensatz zu den knapp 512.500 Euro in 2019.