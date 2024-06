"Timon von Athen" am Theater Magdeburg: Ist der Spielzeit-Ausklang geglückt?

Magdeburg - Am Donnerstagabend feierte das Schauspiel "Timon von Athen" Premiere am Theater Magdeburg . Neben dem Domplatz-OpenAir ist es die letzte Premiere der Spielzeit.

Dafür kreiert er nicht nur ein prunkvolles Bühnenbild, auch die Kostüme passen und signalisieren - besonders in der zweiten Hälfte - den menschlichen Verfall der Charaktere.

Regisseur Andreas Kriegenburg kehrt für das Shakespeare-Drama in seine Geburtsstadt Magdeburg zurück und inszeniert das Schauspiel in zwei Aufzügen - der glamourösen, wohlhabenden Welt und dem dreckigen, düsteren Wald.

Hoffnungsvoll wendet sich Timon nun an all seine "Freunde", denen er einst finanziell weiterhalf. Als nicht einer von ihnen ihm zur Seite steht, entscheidet er sich, den Rest seines Lebens im Wald zu verbringen - und verfällt dort immer mehr dem Wahnsinn, bis er eine Truhe voll Gold findet. Und dann rechnet er mit allen seinen falschen Verbündeten ab.

Timon (gespielt von Rainer Frank, r.) hat viel Geld, das er auch gern ausgibt... © Theater Magdeburg/Katrin Ribbe

Kriegenburg setzt auf eine Modernisierung des Klassikers und hebt so ein eher unbekanntes Werk von Shakespeare in die Aktualität und sorgt gleichzeitig für bessere Verständlichkeit.

Trotzdem scheint das Schauspiel an keiner Stelle zu überspitzt und der Regisseur schafft so den eleganten Spagat zwischen angenehmer Modernität und dem Beibehalten der Echtheit der Erzählung.

Das Ensemble des Theaters, was sich mit dieser Premiere (fast) in die verdiente Spielzeitpause verabschiedet, lässt sich weiterhin in Sachen Talent nichts vormachen und heitert dieses zuweilen zähe Stück mit ihrem Können auf.

Die elfköpfige Besatzung schafft, besonders in der ersten Hälfte, immer wieder bezaubernde Szene, wo zwar mal der eine oder der andere im Vordergrund steht, trotzdem aber jeder so viel Präsenz zeigt, dass selbst die Charaktere im Hintergrund nicht vergessen werden.