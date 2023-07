Tipps für Euer Sommer-Wochenende: Das könnt Ihr in Magdeburg erleben

Am Wochenende gibt es wieder so einige tolle Events in Magdeburg. TAG24 hat für Euch die interessantesten zusammengefasst.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Die Sonne lockt zu Freizeitaktivitäten. Wenn Euch noch die passenden Wochenendpläne für Magdeburg fehlen, dann werdet Ihr hier bei den TAG24-Tipps fündig.

Feste unter freiem Himmel

Festung Mark - Am Samstag wird in der Festung Stadtgeschichte gefeiert. 805 wurde Magdeburg gegründet und das soll beim 805er Festival bei Musik, Workshops, Poetry-Slam und mehr ordentlich gefeiert werden. Ab 13 Uhr startet das Programm für Besucher in der Festungsanlage. Tickets gibts es schon ab 13,41 Euro online oder vor Ort. Yachthafen - Beim Yachthafen Open-Air am Samstag können Musikliebhaber ab 16 Uhr den Klängen zahlreicher interessanter Acts wie der Danny Priebe Band oder Clifford Brown & The Getaway lauschen. Die tolle Seebühne schafft dazu noch eine traumhafte Urlaubs-Atmosphäre. Tickets gibt es für 10 Euro pro Person an der Abendkasse.

Sommer-Feelings bei den Open-Air-Festen auf dem Festungsgelände und am Yachthafen in Magdeburg. © 123rf/dzarembo

Kuriose Pflanzen kennenlernen

Gruson-Gewächshäuser - Am Sonntag können Pflanzen-Freunde die kuriosen Geschichten hinter zahlreichen deutschen und wissenschaftlichen Pflanzenbezeichnungen, wie Schwiegermutterstuhl oder Drachenbaum, kennenlernen. Die Gruson-Gewächshäuser geben einen Einblick in alte Mythen und in die Nutzung der vorgestellten Grünlinge. Führung und Eintritt kosten zusammen 4,50 Euro (ermäßigt 3 Euro). Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt! Karten könnt Ihr unter der 0391 4042910 reservieren.

In den Gruson-Gewächshäusern gibt es so einige kuriose Pflanzennamen zu entdecken. © Hendrik Schmidt/dpa

Großer Familien-Flohmarkt

Festung Mark - Am Sonntag können Schnäppchen-Jäger wieder auf ihre Kosten kommen. In der Festung Mark findet nämlich ab 12 Uhr der große Familien-Flohmarkt statt. Auf der Trödelstrecke werden dann Spielzeuge von A bis Z, Secondhand Klamotten, Bücher und vieles mehr angeboten. Der Eintritt zum Flohmarkt ermöglicht gleichzeitig Zutritt zum Fashion-Flohmarkt der Frauenklamotte. Der Eintritt kostet 2,50 Euro (ermäßigt: 1,50 € für Schüler, Studenten und Otto City Card Inhaber). Kinder bis 16 Jahren können kostenlos rein. Achtung: Eintritt ist nur bis spätestens 15 Uhr

Findet Schnäppchen beim großen Familien-Flohmarkt in de Festung Mark. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Jubiläumsrenntag

Rennbahn/Herrenkrug - Das Jubiläum 185 Jahre Pferderennen in Magdeburg steht an! Daher wird am Sonntag zum Jubiläumsrenntag geladen. Ab 13 Uhr können Besucher bei acht Galopprennen und dem Pony-Cup richtig viel Spannung erleben. Ein Highlight ist zudem das Gruppe-III-Rennen mit einem besonders hochklassigen besetzten Starterfeld. Hierbei handelt es sich um ein international klassifiziertes Rennen, durch das der Magdeburger Rennverein international wettbewerbsfähig wird. E-Tickets gibts schon für 10 Euro (Ermäßigte zahlen 5 Euro). Kinder bis 13 Jahren kommen kostenlos rein.

Freut Euch auf spannende Pferderennen beim großen Jubiläumsrenntag. (Symbolbild) © 123rf/pripir

Check den Hassel!

Hasselbachplatz - Am Samstagnachmittag (15 Uhr) könnt Ihr gemeinsam mit Herbert Beesten und dem Hasselbach-Management den niemals schlafenden Hasselbachplatz in Magdeburg entdecken. In einer etwa 90 Minuten langen Tour erkundet Ihr gemeinsam mit Beesten Einrichtungen am Hassel und erfahrt mehr über die dort ansässigen Menschen und ihre Geschichte. Zusätzlich erwarten Euch Performances aus Poetry, Rap und Musik. Treffpunkt ist die Ecke Hasselbachplatz/Liebigstraße. Die Führung ist frei. Hinweise: Der Rundgang ist nur bedingt barrierefrei!

Erkundet den bekannten Hasselbachplatz gemeinsam mit Herbert Beesten. © DPA