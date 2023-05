Tipps für Euren Pfingstsamstag: Das könnt Ihr in Magdeburg erleben

Am Samstag findet in Magdeburg ein Stadtfest, ein Mittelalterfest, ein Poetry Slam, mehrere Theatervorstellungen und ein Irish-Dance-Konzert statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Endlich Wochenende! Die Sonne scheint, die Freizeit ruft, und wenn Euch noch die passenden Samstagspläne für Magdeburg fehlen, dann werdet Ihr garantiert hier bei den TAG24-Tipps fündig.

Mittelalterfest

Ravelin 2 - Über Pfingsten findet auch in diesem Jahr das Spectaculum Magdeburgense statt. In den eigens für die Feste mittelalterlich gestalteten Bereichen reisen Besucher in die Vergangenheit - vom Mittelalter bis in die Kaiserzeit. Ob Ritter, Gaukler, Spielleute oder zahlreiche Marktstände, im Glacis-Park und in der Festungsanlage "Ravelin 2" gibt es viel zu bestaunen. Das Mittelalterfest findet Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis Mitternacht statt, am Pfingstmontag ist noch mal von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Tageskarten kosten 8 Euro pro Person.

Über Pfingsten verwandelt sich Magdeburg wieder zurück in eine Mittelalterstadt. (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa

Theater

Opernhaus/Schauspielhaus - Wem der ganze Trubel von zwei Festen zu viel ist, der sollte vielleicht einen näheren Blick auf das Theaterprogramm werfen. Am Samstag geht es schon nachmittags um 15 Uhr mit dem äußerst sehenswerten Stück "Meister Röckle" im Schauspielhaus los, was zum letzten Mal in dieser Spielzeit zu sehen sein wird. Um 19.30 Uhr spielt im Opernhaus dann die Familienoper "Alice im Wunderland", und zur gleichen Zeit im Kasino "Katzengold", wo das Ensemble wieder in Eigenregie einen Themenabend präsentiert. Die Kartenpreise variieren je nach Vorstellungen. Im Opern- und Schauspielhaus gibt es Tickets ab etwa 16 Euro, "Katzengold" ist pay what you can.

Soll es doch lieber ein kultureller Abend sein? Das Theater Magdeburg zeigt unter anderem "Meister Röckle". © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg

Schottisch-Irisches Konzert

GETEC-Arena - Nonstop-Unterhaltung wartet am Samstagabend auch in der GETEC-Arena auf Euch: Bei "Cornamusa - World of Pipe Rock and Irish Dance" taucht Ihr ein in die Welt des irischen Stepptanzes, gepaart mit dem mystischen Spirit und Bagpipe-Klängen der schottischen Highlands. Ein hervorragendes Stepptanz-Ensemble verwandelt die Bühne durch fantastische Irish-Dance-Choreografien in einen Schauplatz voller Energie und Lebenslust. Die siebenköpfige Liveband untermalt die Tanzeinlagen und gibt der Show ihren unverwechselbaren Charakter. "Cornamusa" beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 34 Euro.

"Cornamusa" zeigt in der GETEC-Arena die Kunst des irischen Stepptanzes. (Symbolbild) © 123RF/paulasierra

Poetry Slam

Moritzhof - Einen Poetry Slam der schlüpfrigen Art gibt's am Samstagabend im Moritzhof: Beim "Erotik Slam" wird es ab 20 Uhr so richtig sexy. Egal ob Single for life, asexuell, polyamoröse Beziehungen oder hoffnungslose Romantiker, bei diesem Slam der besonderen Art findet jeder seine Zugehörigkeit - und dazu wird es noch richtig witzig, rührend oder informativ. Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse für 13 Euro.

Im Moritzhof steht am Samstagabend ein Poetry Slam der anderen Art auf dem Programm. (Symbolbild) © 123rf/dacosta

Stadtfest

Altstadt - Auch das Magdeburger Stadtfest öffnet über das lange Wochenende seine Tore. Neben coolen Live-Acts gibt es wie jedes Jahr auch alles für das leibliche Wohl, Fahrgeschäfte und Kinderangebote. Alle Infos zum Stadtfest findet Ihr in der TAG24-Übersicht. Täglich ab 11 Uhr geht es los, inklusive Live-Programm bis Mitternacht. Der Eintritt ist natürlich frei.

Beim Magdeburger Stadtfest warten Fahrgeschäfte und ein Live-Programm auf Euch. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa