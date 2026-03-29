"Was Ihr Wollt" am Theater Magdeburg hat nur dieses eine Problem

Magdeburg - Das Theater Magdeburg feierte am Samstagabend Premiere von Shakespeares Komödie "Was ihr wollt". TAG24 war vor Ort - und kann das Stück wärmstens empfehlen!

Das Theater Magdeburg feierte Premiere von William Shakespeares "Was ihr wollt". © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg

Viola wird, von ihrem Zwillingsbruder Sebastian getrennt, als Schiffbrüchige auf einer fremden Insel angespült.

Dort verkleidet sie sich als Mann und tritt in den Dienst des Herzogs Orsino ein, in den sie sich prompt verliebt - doch er hat bereits Gefühle für die Gräfin Olivia, die wiederum aber nichts von ihm wissen will.

Die Handlung nimmt ihren Lauf und schon bald wütet die Liebe an allen Fronten - und mit der Rückkehr von Violas Zwilling ist die Verwirrung perfekt.

"Was ihr wollt" ist wohl eines von William Shakespeares meist gespieltesten Werken - und jetzt probiert sich das Theater Magdeburg an der beliebten Verwechslungskomödie.

Liebe und Lust ist kein Ponyhof - oder eben schon, findet Regisseurin und Schauspieldirektorin Clara Weyde, die sich für die Inszenierung von Reitschulen und Pferderanches inspirieren ließ.