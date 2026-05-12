Jetzt ist der Spielplan da! Theater Magdeburg plant riesige Saison
Magdeburg - Jetzt ist es offiziell: Das Theater Magdeburg hat seine neue Spielzeit vorgestellt - und die hat es in sich! Von großen Opern über modernes Musiktheater bis hin zu interaktiven Ballett-Abenden wartet 2026/27 ein prall gefülltes Programm auf das Publikum.
Insgesamt plant das Theater 24 Premieren. Darunter befinden sich neun Musiktheaterproduktionen, elf Schauspielstücke und vier neue Ballettabende. Besonders auffällig: Gleich 14 Werke feiern ihre Uraufführung in Magdeburg.
Zum Auftakt der neuen Saison steigt am 12. und 13. September ein großes Theaterfest im Opern- und Schauspielhaus. Besucher können dabei hinter die Kulissen schauen, offene Proben erleben oder selbst bei Workshops und Mitsing-Aktionen mitmachen. Der Eintritt ist frei.
Auch auf dem Domplatz wird es wieder emotional.
Beim DomplatzOpenAir 2027 bringt das Theater das Musical "Wie im Himmel" auf die Bühne. Im Mittelpunkt steht ein gefeierter Dirigent, der in sein Heimatdorf zurückkehrt und dort langsam den Weg zurück zur Musik findet. Premiere ist am 18. Juni 2027.
Musical-Fans dürfen sich außerdem auf "Cinderella" freuen. Generalintendant Julien Chavaz inszeniert den Broadway-Klassiker als modernes Familienmusical mit parodistischen Elementen.
Künstliche Intelligenz als Thema
Doch auch Zukunftsthemen spielen in der neuen Spielzeit eine große Rolle. Mehrere Produktionen beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz, gesellschaftlichen Veränderungen und der Frage, wie Menschen künftig zusammenleben wollen.
Besonders im Fokus steht dabei das "Festival der Moderne", das 2027 anlässlich eines historischen Jubiläums in Magdeburg stattfindet.
Für Gesprächsstoff dürfte auch das interaktive Ballett "Tanzmatrix" sorgen. Dort kann das Publikum mithilfe technischer Mittel Einfluss auf den Verlauf der Vorstellung nehmen.
Der Vorverkauf für die neue Saison startet bereits am 12. Mai. In den Verkauf gehen unter anderem alle Musiktheater-, Ballett- und DomplatzOpenAir-Termine.
Diese und weitere Vorstellungen der Spielzeit 2026/27 können auf der Webseite des Theaters Magdeburg eingesehen werden.
Titelfoto: Theater Magdeburg