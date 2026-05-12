Jetzt ist der Spielplan da! Theater Magdeburg plant riesige Saison

Magdeburg - Jetzt ist es offiziell: Das Theater Magdeburg hat seine neue Spielzeit vorgestellt - und die hat es in sich! Von großen Opern über modernes Musiktheater bis hin zu interaktiven Ballett-Abenden wartet 2026/27 ein prall gefülltes Programm auf das Publikum.

Generalintendant und Operndirektor Julien Chavaz präsentierte die neuen Vorführungen. © Theater Magdeburg

Insgesamt plant das Theater 24 Premieren. Darunter befinden sich neun Musiktheaterproduktionen, elf Schauspielstücke und vier neue Ballettabende. Besonders auffällig: Gleich 14 Werke feiern ihre Uraufführung in Magdeburg.

Zum Auftakt der neuen Saison steigt am 12. und 13. September ein großes Theaterfest im Opern- und Schauspielhaus. Besucher können dabei hinter die Kulissen schauen, offene Proben erleben oder selbst bei Workshops und Mitsing-Aktionen mitmachen. Der Eintritt ist frei.

Auch auf dem Domplatz wird es wieder emotional.

Beim DomplatzOpenAir 2027 bringt das Theater das Musical "Wie im Himmel" auf die Bühne. Im Mittelpunkt steht ein gefeierter Dirigent, der in sein Heimatdorf zurückkehrt und dort langsam den Weg zurück zur Musik findet. Premiere ist am 18. Juni 2027.

Musical-Fans dürfen sich außerdem auf "Cinderella" freuen. Generalintendant Julien Chavaz inszeniert den Broadway-Klassiker als modernes Familienmusical mit parodistischen Elementen.