"Wolf" am Theater Magdeburg: Roman-Adaption mit starkem Statement - und einmaligem Bühnenbild

Magdeburg - Am Samstagvormittag feierte "Wolf" seine Uraufführung am Theater Magdeburg . TAG24 war vor Ort und prüfte, ob die Roman-Adaption einen Besuch wert ist.

Zum Inhalt: Kemi wird von seinen Eltern ins Ferienlager in den Wald geschickt, und auch obwohl er keine Lust darauf hat, freundet er sich schnell mit dem Außenseiter Jörg an.

Im Rahmen des dreitägigen Theaterfests stand nach der " Blume von Hawaii " auch schon die erste Schauspielpremiere in Magdeburg an. Das Direktionsteam um Clara Weyde schnappte sich dafür den Besteller-Roman "Wolf" von Saša Stanišić (45).

Kemi hat zwar auf das Lager im Wald keine Lust... © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola

Jeder, der schon einmal selbst ein Ferienlager besucht hat, ob nun freiwillig oder unfreiwillig, wird an vielen Stellen peinlich berührt lachen müssen - denn egal, ob man vor 30 Jahren oder vor sechs Monaten zuletzt auf Klassenfahrt war, manche Sachen werden sich nie ändern.

Mit einer kindlichen Leichtigkeit schreiben Weyde und Lomsché fast klischeebehaftete, und dadurch witzige Situationen in die Handlung - von einer "gruseligen" Nachtwanderung, der Wahl des richtigen Stockbetts, bis hin zum Besuch im Kletterwald.

Durchzogen wird die Handlung dabei immer wieder mit Momenten, die dem Publikum gekonnt den Teppich unter den Füßen wegreißt. Hat man eben noch über Jörgs exzentrische Erzählungen gelacht, so verschlägt es einem sofort die Sprache, wenn seine Peiniger ihn schubsen oder beleidigen - eine Ode an Situationen, die wahrscheinlich die meisten Zuschauer zu Schulzeiten miterleben mussten. Abgerundet wird die Inszenierung durch die kindliche Sprache und frei erfundenen Wörter, die noch mal jedem verdeutlichen, dass diese Kinder viel zu jung sind, um all das durchstehen zu müssen.

Die Wölfe, nach denen das Werk benannt wurde, nehmen in der Handlung eine interessante und tiefgründige Rolle ein, auch wenn sie selbst nur selten körperlich zu sehen sind.

Das Bühnenbild ist absolut einmalig: Ein großer schwarzer Pool ist alles, was auf der Bühne zusehen ist. Kleinere schwimmende Requisiten und Lichtinstallationen werden genutzt, um die Szene filigran zu inszenieren.