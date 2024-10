1. FC Magdeburg gegen Greuther Fürth: Das müsst Ihr für die Anreise zum Stadion wissen

Magdeburg - Am heutigen Sonntag findet das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SpVgg Greuther Fürth in der Avnet-Arena statt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Was Fans bei der An- und Abreise beachten müssen.

Zum Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Greuther Fürth werden zusätzliche Straßenbahnen eingesetzt. (Archivfoto) © MVB/Peter Gercke

Zum Spiel gegen die Kicker aus Fürth setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder zusätzliche Straßenbahnen ein, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.

Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur Avnet-Arena:

Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf - Hauptbahnhof - Herrenkrug)



Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt - Hauptbahnhof/Kölner Platz - Cracau)

Sonderstraßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof - Alter Markt - Arenen)

Die Linie 15 fährt ab 10.47 Uhr. Nach Abpfiff dann sogar im 15-Minuten-Takt ab der Haltestelle "Arenen" in die Innenstadt und zum Hauptbahnhof.

Die Linie 6 hält Richtung Herrenkrug regulär an der Haltestelle "Arenen", in Richtung Hauptbahnhof muss ein kleiner Fußweg bis zur Haltestelle "Jerichower Platz" oder "Turmschanzenstraße/Friedensbrücke" in Kauf genommen werden. Die 4 hält am Heumarkt, von wo aus man in etwa 10 Gehminuten beim Stadion ist.

Alle Eintrittskarten gelten bis zu drei Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarte bei den MVB.