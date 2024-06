30 Millionen Euro: Fraunhofer-Institut startet Forschungsprojekt in Chip-Industrie!

Magdeburg - Für bessere Lieferketten in der Halbleiterindustrie und Chipproduktion hat das Fraunhofer-Institut in Magdeburg (IFF) ein neues Forschungsprojekt gestartet.

Ziel sei es, einen Datenaustausch zwischen den Unternehmen zu ermöglichen, um so auf Störungen in Lieferketten besser reagieren zu können. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) könnten Prognosen erstellt und so Lieferketten effizienter und nachhaltiger gestaltet werden.

Themen wie Datensicherheit und Betriebsgeheimnisse führten dazu, dass Unternehmen oft sehr zurückhaltend beim Austausch von Daten seien, erklärte Arlinghaus. Auch die Angst vor Hackerangriffen spiele eine Rolle. "Wir schaffen hier Standards für die ganze Branche."

Erfahrungen hatte das IFF Magdeburg bereits mit einem ähnlichen Projekt für die Autobranche gesammelt.