Achtung Autofahrer! Neue Bauarbeiten und Sperrungen im Stadtgebiet Magdeburg

Magdeburg - Auch im Frühjahr nimmt der Baustellen-Wahnsinn in Magdeburg kein Ende. TAG24 gibt Euch eine Übersicht über alle Sperrungen und Baustellen, die in den nächsten Tagen und Wochen auf Euch zukommen.

In Magdeburg plagen zahlreiche Einschränkungen die Autofahrer. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Wie die Stadt Magdeburg am Donnerstag mitteilte, werden die Arbeiten aufgrund einer Havarie an einer Trinkwasserleitung der SWM in der Nachtweide voraussichtlich erst am 31. März beendet.

Auf zwei kurzen Abschnitten vom Magdeburger Ring steht an zwei Tagen der kommenden Woche jeweils von 9 bis 14 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Am 21. März ist in Fahrtrichtung Halberstadt in Höhe der Abfahrt Fermersleber Weg die rechte Spur zeitweise gesperrt. Am 23. März ist in Fahrtrichtung Stendal in Höhe der Anschlussstelle Am Fuchsberg der rechte Fahrstreifen von zeitweisen Sperrungen betroffen.

Darüber hinaus müssen sich Autofahrer auf folgende Einschränkungen einstellen:

Ein kurzer Abschnitt der Gröperstraße (Neue Neustadt) kann vom 20. März bis 10. April nach Aufhebung der Vollsperrung nun in Richtung Mittagstraße befahren werden. Wegen laufender Bauarbeiten der SWM wird für die Gegenrichtung eine Umleitung über die Lübecker Straße ausgeschildert.