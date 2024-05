Marego erhöht Preise: "Deutschlandticket kannibalisiert alles andere"

"Damit sich unser Produkt trägt, bräuchte es eigentlich schon das Monatsticket für 75,30 Euro", so Czarnecki. Doch natürlich greife jeder zum günstigeren Ticket. "Das Deutschlandticket kannibalisiert alles andere", sagt der Geschäftsführer.

In den Magdeburger Randgebieten verlassen sich viele Menschen auf das Auto, anstatt ein Ticket für den Nahverkehr zu kaufen. © Bildmontage: Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego

Die meisten D-Tickets auf Einwohner gezählt haben das Seeland im Salzlandkreis sowie Haldensleben und seine Umgebung - also eher ländliche Gebiete.

In Magdeburg seien es vor allem Schüler, die jenes Ticket nutzen.

Auch das Jobticket sei in der Stadt beliebt - doch viele Arbeitgeber kaufen dieses außerhalb von Marego, beispielsweise in der DB-App, bedauert der Verbund-Chef. Dadurch kommen die Einnahmen erst nach Umverteilung beim Verkehrsverbund an.

Er habe eine eindeutige Verbindung zwischen Autobesitz und Ticketverkäufen beobachtet: In den Randstadtteilen Magdeburgs werde viel Auto gefahren, wodurch es wenig Bedarf an Tickets gibt. Im Magdeburger Zentrum werden dagegen viel mehr Tickets verkauft.

Wie will Marego also seine Produkte an den Mann bringen, mit Auto und D-Ticket als große Konkurrenten?