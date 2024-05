10.05.2024 06:38 Neue Baustellen in Magdeburg: An welchen Orten der Verkehr schleppend wird

In den kommenden Tagen sind in Magdeburg erneut mehrere Baustellen nötig. Neben dem Ring wird es an drei Stellen im Stadtgebiet eng.

Von Lena Schubert

Magdeburg - In den kommenden Tagen sind in Magdeburg erneut mehrere Baustellen nötig. Neben dem Ring wird es an drei Stellen im Stadtgebiet eng. In Magdeburg kommen neue Baustellen dazu. (Symbolbild) © 123RF/emelphoto Die Arbeiten auf dem Ring an der Anschlussstelle der Salbker Chaussee (Ottersleben) konnten beendet werden, sodass nun wieder beide Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Ab dem heutigen Freitag bis Mitte Juni muss aber an einer anderen Stelle die gesamte Verkehrsführung auf der B189 geändert werden. Alle Infos dazu findet Ihr im TAG24-Artikel. Vom 13. Mai bis 21. Juni kann außerdem die Halberstädter Straße (Sudenburg) zwischen Klausenerstraße und Braunschweiger Straße nur stadtauswärts befahren werden, da hier Gleisarbeiten der MVB vonnöten sind. Magdeburg Lokal Baustelle am Hassel: Geplagte Ladenbetreiber erhalten Unterstützung durch MVB Vom 13. bis 28. Mai ist dann ein kurzer Abschnitt der Sternstraße (Altstadt) dicht. Grund sind Arbeiten im Auftrag der SWM an einer Fernwärmeleitung zwischen der Planckstraße und der Seumestraße. Abschließend muss vom 14. bis 17. Mai der Ostabschnitt der Keplerstraße (Altstadt) voll gesperrt werden, da dort dringend notwendige Arbeiten an einem Mobilfunkmast durchgeführt werden. Örtliche Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.

Titelfoto: 123RF/emelphoto