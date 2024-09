Achtung, Magdeburger! Diese neuen Baustellen bahnen sich an

Magdeburg - Es nimmt kein Ende! Auch in der kommenden Woche stehen in Magdeburg wieder neue Sperrungen und Baustellen auf dem Programm.

In Magdeburg stehen neue Baustellen und Sperrungen an. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Die gute Nachricht zuerst: Die Sperrungen in der Warschauer Straße (Buckau) und auf der Herrenkrugbrücke (Herrenkrug) konnten inzwischen aufgehoben werden.

Wie die Stadt mitteilte, sind inzwischen aber andere Einschränkungen vonnöten. Am morgigen Freitag sind auf der Harsdorfer Straße (Stadtfeld Ost) Intervallsperrungen von mehreren Minuten erforderlich, da dort erneut Dreharbeiten stattfinden.

Am 15. September ab 21 Uhr und am 16. September ab 19 Uhr muss der City-Tunnel stadteinwärts (Altstadt) wegen geplanten Reinigungsarbeiten dichtgemacht werden, am 17. September ist ab 19 Uhr die Gegenfahrspur dran. Die Sperrungen enden jeweils am Folgetag gegen 4 Uhr.

In der Nacht zum 19. September wird dann auch der Tunnel unter dem Uniplatz (Altstadt) und am 20. September der Tunnel am Askanischen Platz (Alte Neustadt) gereinigt, wofür dort ebenfalls zwischen 19 und 4 Uhr die Fahrbahnen gesperrt sind.