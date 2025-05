Caipirinha-Pralinen? In dieser Magdeburger Bäckerei gibt es handgemachte Schokolade

Magdeburg - Von Caipirinha-Pralinen über Gummibärchen-Schokolade bis hin zu Knusperapfel-Eis: In Magdeburg bietet ein Konditorenpaar kreative hausgemachte Produkte an.

"Statt 60 Sorten Pralinen können wir hier nur zwölf ausstellen", seufzt Leona. Doch auch Bestellungen nehmen sie an. Und der Sommer kommt: Neben Pralinen, Schokoladentafeln und Keksen bietet das Paar seit vier Wochen hausgemachte Eiscreme an.

Süßer Duft zieht durch den Laden in der Immermannstraße 14 - Grund ist die hochwertige geschmolzene Schokolade, die in der Küche von einer Maschine gerührt wird.

Die Bäckerei Möhring in Stadtfeld Ost dient vorübergehend als Sitz der Schokoladenmanufaktur. © Isabelle Wiermann/TAG24

Am zukünftigen Standort in Barleben soll ein Café eröffnet werden. Außerdem möchte Jan wieder Schokoladen-Verköstigungen anbieten, wie einst in Uetersen. "Dort habe ich teils 60 Personen gleichzeitig in die Welt der Schokolade eingeführt", erinnert er sich.

Als Schokoladen-Sommelier weiß er alles über Geschmack, Textur und Kombinationen. "Das Schöne an dem Beruf ist, dass es keine Grenzen beim Experimentieren gibt", grinst der Meister-Konditor.

Neben der Qualität ist den beiden auch die Nachhaltigkeit ihrer Produkte wichtig. Über die Firma Original Beans beziehen sie einige der besten Schokoladen der Welt, verarbeiten etwa 1,7 Tonnen in einem halben Jahr.

"Ich kann besser schlafen, wenn ich weiß, dass die Kakaobohnen aus fairem Handel kommen", erklärt Jan. Leider ist in manchen Anbauregionen immer noch Kinderarbeit üblich.

"Ich bin selbst Familienvater", fügt er mit einem liebevollen Blick auf das jüngste Mitglied der Familie, welches Leona in einem Tragetuch an der Brust hat, hinzu.

Eine Tafel der Manufaktur kostet 6,85 Euro. Allerdings werden zerbrochene Tafeln auch für 3 Euro als B-Ware verkauft. "Der Kunde muss verstehen, dass er für Qualität eben ein bisschen mehr ausgeben muss", so Leona.

In den nächsten vier Wochen soll in Barleben ein Automaten-Duo mit Eis und Schokolade aufgestellt werden: ein kleiner Vorgeschmack auf die große Vision des Konditorenpaares.