1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal : So wird Eure Anreise unkompliziert

Magdeburg - Am heutigen Dienstag geht es im Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf zur Sache. Anreisende Fans müssen sich rund um die MDCC-Arena in Magdeburg auf Verkehrseinschränkungen einstellen.

Da sich am Dienstag viele Fans auf den Weg zum FCM-Stadion machen werden, soll mit Straßenbahnen angereist werden. (Archivbild) © MVB/Peter Gercke

Auch zum Match gegen die Düsseldorfer setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder zusätzliche Straßenbahnen ein, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden, teilte ein Pressesprecher auf TAG24-Anfrage mit.

Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur MDCC-Arena:

Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt – Hauptbahnhof - Cracau) führt direkt zum Stadion



Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf – Hauptbahnhof - Herrenkrug)



Sonderstraßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof - Alter Markt - Arenen)

Die Linie 15 fährt ab 14.49 Uhr alle 20 Minuten. Nach Abpfiff fährt sie in einem noch dichteren Takt ab der Haltestelle "Arenen" zum Hauptbahnhof.

Bei der Linie 6 muss ein kleiner Fußweg in Kauf genommen werden. Die MDCC-Arena ist an der Haltestelle Turmschanzenstraße/Friedensbrücke in wenigen Minuten erreichbar.

Alle Eintrittskarten gelten bis zu drei Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarte bei der MVB.