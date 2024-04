Diese Baustellen erwarten Euch in den kommenden Wochen in Magdeburg!

Magdeburg - In den kommenden Tagen und Wochen stehen in Magdeburg wieder neue Baustellen auf dem Programm. Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen.

Einzelne Sperrungen in Magdeburg wurden bereits aufgehoben. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Zunächst gibt es positive Nachrichten: Die Einbahnstraßenregelung in der Maybachstraße ist bereits am Dienstag aufgehoben worden. Die Straße ist somit wieder in beide Richtungen befahrbar.

Am morgigen Freitag werden die Einschränkungen im Kreuzungsbereich Schönebecker Straße/Erich-Weinert-Straße aufgehoben. Zudem fällt die Vollsperrung in der Saalestraße weg.

Wegen SWM-Arbeiten kann dort jedoch ein längerer Abschnitt der Havelstraße vom 8. bis einschließlich 19. April in Richtung Saalestraße nicht befahren werden. Der Verkehr wird über den August-Bebel-Damm und den Korbwerder umgeleitet.

Im selben Zeitraum ist das Linksabbiegen von der Wiener Straße in die Halberstädter Straße vorerst nicht möglich. Grund sind Arbeiten der MVB. Der Verkehr wird dann über den Südring und die Sudenburger Wuhne umgeleitet.

Jeweils von 20 Uhr bis 4 Uhr ist in den beiden kommenden Nächten stadteinwärts zudem der City-Tunnel in der Ernst-Reuter-Allee gesperrt. Der Verkehr wird daher über die Bundesstraße 1 umgeleitet.