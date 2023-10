Diese drei Sperrungen kommen ab heute auf Magdeburger Autofahrer zu

Magdeburg - Für das Magdeburger Stadtgebiet sind ab dem heutigen Montag neue Bauarbeiten nötig. Die Stadt kündigte drei größere Sperrungen an, auf die sich Autofahrer nun einstellen müssen.

In Magdeburg sind ab dieser Woche neue Baustellen nötig. (Symbolbild) © 123RF/gerwinschadlphotography

Am Montagvormittag muss zwischen 8 und 15 Uhr die Abfahrt vom Magdeburger Ring "Sudenburg/Uni-Klinikum" in Richtung Norden gesperrt werden, da auf dem Fermersleber Weg Umbauarbeiten stattfinden.

Seit Juli laufen dort nämlich Kanalarbeiten der SWM, teilte die Stadt Magdeburg am Donnerstag mit. Dieses Projekt soll noch bis zum 22. Dezember andauern.

Ebenfalls ab Montag gehen die Straßenbauarbeiten zum Ausbau der Landstraße 50 in eine neue Phase.

Die Osterweddinger Chaussee in Ottersleben wird zwischen Halberstädter Chaussee und Auffahrt auf die B81/Osterweddinger Chaussee in Fahrtrichtung Nord gesperrt. Die zugehörige Abfahrt ist ebenfalls betroffen. Diese Maßnahme dauert dann bis zum 25. Oktober an.