Wegen Hitze: Stadt lässt Mitarbeiter früher arbeiten - Haushalte müssen sich umstellen

Magdeburg - Über die Sommertage müssen sich Magdeburger Haushalte mit eigenen Mülltonnen auf Änderungen in der Entsorgung einstellen.

Wegen der möglichen Hitze über die Sommertage fangen die Mitarbeiter des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes ab sofort um 6 Uhr an zu arbeiten. (Symbolbild) © 123rf/mickisfotowelt

Wie die Stadt jetzt mitgeteilt hat, sind vor allem die bevorstehenden warmen Sommertage der Grund dafür.

Um die Mitarbeiter des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes vor möglichen hohen Temperaturen zu schützen, wird ihre Arbeitszeit vorverlegt.

Geplant ist ab sofort und bis zum 30. September, dass diese ab 6 Uhr ihre geplanten Entsorgungstermine beginnen.

Bereits ab der Mittagszeit kam es in der Vergangenheit immer wieder zu gesundheitlichen Risiken bei der besonders schweren körperlichen Arbeit.

Wer seine Mülltonne nicht bereits am Vorabend vor die Tür gestellt hat, muss am Tag der Entsorgung also früh aufstehen.