Neue Filiale im City Carré eröffnet: Kentucky Fried Chicken jetzt auch in Magdeburg

Magdeburg - Anfang des Jahres wurden Pläne über ein neues KFC-Restaurant in Magdeburg laut. Am Sonntag eröffnete das amerikanische Unternehmen im City Carré seine Filiale.

Am Sonntag eröffnete die neue KFC-Filiale im City Carré. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Betrieben wird das Restaurant von Jasvir Singh, der bereits 23 KFC-Standorte in Deutschland erfolgreich führt.

"Magdeburgs City Carré ist für uns ein spannender Standort mit viel Potenzial. Gemeinsam mit unserem Team wollen wir [...] einen Ort schaffen, an dem sich Gäste jederzeit willkommen fühlen. Ganz egal, ob für einen kurzen Besuch oder einen gemeinsamen Moment mit Freunden und Familie", sagte er.

Auch Guido Reuter, Manager des City Carré, freut sich über den Zuwachs: "Das neue Restaurant sorgt für zusätzliche Frequenz, steigert die Aufenthaltsqualität im Center und setzt ein starkes Signal für die Attraktivität der Magdeburger Innenstadt als moderner Einkaufs- und Erlebnisort."