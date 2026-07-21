"Snoodls": Beliebtes Nudel-Restaurant kehrt nach Magdeburg zurück

Magdeburg - Ein neues Schnellrestaurant zieht ins Zentrum: "Snoodls" will schon in wenigen Wochen Gäste im City Carré willkommen heißen. Vielen Magdeburgern dürfte der Name bereits ein Begriff sein.

Das Nudelrestaurant "Snoodls" eröffnet bald im City Carré. © Lena Schubert/TAG24

Vor mittlerweile gut 15 Jahren zierten gleich mehrere "Snoodls"-Filialen das Magdeburger Stadtgebiet. Wenige Jahre später verkauften die Inhaber das Konzept und die Läden mussten schließen - bis jetzt.

Im Food Court des City Carrés, wo erst vor Kurzem direkt daneben KFC wieder einziehen durfte, entsteht jetzt das neue Lokal.

Eine riesige knallgrüne Front verspricht "die beste Nudel der Stadt". Durch zwei Gucklöcher können Passanten ins Innere der Ladenfläche schauen, da laufen aber derzeit noch die Bauarbeiten.

Inhaber Ramon Woge begleitet den Entstehungsprozess eifrig auf Instagram und TikTok. Wenn alles klappt, sollen schon Anfang September die Türen öffnen.

"Snoodls" geht dann einem altbekannten und einfachen Erfolgsrezept nach: lecker, fair, günstig. Hungrige Gäste können zwischen 20 verschiedenen Nudelarten und 45 verschiedenen Soßen wählen, so das Unternehmen.