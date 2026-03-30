Drei Stunden Störung: Keine Erreichbarkeit des Magdeburger Notrufs 112

Der Notruf 112 war in Magdeburg für drei Stunden gesperrt. Anrufe gingen nicht ins Leere, wurden aber umgeleitet.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Montagmorgen war der Notruf in Magdeburg über die 112 für wenige Stunden gestört.

Wer die 112 während der Störung erreichen wollte, wurde an andere Leitstellen weitergeleitet. (Symbolbild)
Wer die 112 während der Störung erreichen wollte, wurde an andere Leitstellen weitergeleitet. (Symbolbild)  © Patrick Seeger/dpa

Grund war ein technisches Problem, teilte die Stadt mit. Die Arbeiten daran hatten höchste Priorität. Nach etwa drei Stunden konnte dieses schließlich behoben werden.

Wer die 112 wählte, bekam jedoch kein Besetztzeichen zu hören, sondern wurde an andere Leitstellen umgeleitet. So blieb die Notfallversorgung weiterhin sichergestellt.

Über andere Kanäle wie zum Beispiel Social Media wurden die Menschen über den Vorfall informiert.

Bei Notfällen sollte alternativ die Polizei über die 110 angerufen werden. Auch die zentrale Telefonnummer für den Krankentransport 19222 war von der Störung betroffen.

Titelfoto: Patrick Seeger/dpa

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