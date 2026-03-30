Drei Stunden Störung: Keine Erreichbarkeit des Magdeburger Notrufs 112

Magdeburg - Am Montagmorgen war der Notruf in Magdeburg über die 112 für wenige Stunden gestört.

Wer die 112 während der Störung erreichen wollte, wurde an andere Leitstellen weitergeleitet. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Grund war ein technisches Problem, teilte die Stadt mit. Die Arbeiten daran hatten höchste Priorität. Nach etwa drei Stunden konnte dieses schließlich behoben werden.

Wer die 112 wählte, bekam jedoch kein Besetztzeichen zu hören, sondern wurde an andere Leitstellen umgeleitet. So blieb die Notfallversorgung weiterhin sichergestellt.

Über andere Kanäle wie zum Beispiel Social Media wurden die Menschen über den Vorfall informiert.