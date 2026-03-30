Drei Stunden Störung: Keine Erreichbarkeit des Magdeburger Notrufs 112
Magdeburg - Am Montagmorgen war der Notruf in Magdeburg über die 112 für wenige Stunden gestört.
Grund war ein technisches Problem, teilte die Stadt mit. Die Arbeiten daran hatten höchste Priorität. Nach etwa drei Stunden konnte dieses schließlich behoben werden.
Wer die 112 wählte, bekam jedoch kein Besetztzeichen zu hören, sondern wurde an andere Leitstellen umgeleitet. So blieb die Notfallversorgung weiterhin sichergestellt.
Über andere Kanäle wie zum Beispiel Social Media wurden die Menschen über den Vorfall informiert.
Bei Notfällen sollte alternativ die Polizei über die 110 angerufen werden. Auch die zentrale Telefonnummer für den Krankentransport 19222 war von der Störung betroffen.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa