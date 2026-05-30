Flugshows in Magdeburg: Anwohner beschweren sich über Lärm

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die "Air Magdeburg" sorgt an diesem Wochenende für Begeisterung und Frust. Während der Show eines Eurofighters häuften sich die Beschwerden von Anwohnern.

Von Robert Lilge

Magdeburg - An diesem Wochenende findet auf dem Magdeburger Flugplatz die Flugshow "Air Magdeburg" statt. Trotz des einmaligen Events beschweren sich die Anwohner über den Lärm.

Ein Eurofighter-Kampfjet sorgte am Freitag bei vielen Magdeburgern für Begeisterung und Frust.
Ein Eurofighter-Kampfjet sorgte am Freitag bei vielen Magdeburgern für Begeisterung und Frust.  © Peter Gercke/dpa

Sowohl in sozialen Netzwerken als auch telefonisch hätten viele Magdeburger ihrem Unmut Ausdruck verliehen, berichtet die Volksstimme. Viele der Beschwerden sollen sogar direkt am Flugplatz eingegangen sein, hieß es.

Während viele Besucher die Flugshow als besonderes Erlebnis feierten, empfinden andere die Maschinen über der Stadt als erhebliche Belastung. Vor allem der Auftritt eines Eurofighters habe am Freitag für viel Ärger gesorgt.

Laut dem Medienbericht weisen die Veranstalter die Vorwürfe jedoch zurück. Sämtliche Flüge würden im Rahmen der erteilten Genehmigungen stattfinden.

Von Blau-Weiß bis Schwarz-Rot-Gold: Deshalb wechselt die Kaiser-Otto-Bücke mehrmals ihre Farben
Magdeburg Lokal Von Blau-Weiß bis Schwarz-Rot-Gold: Deshalb wechselt die Kaiser-Otto-Bücke mehrmals ihre Farben

Nach Angaben der Organisatoren würden die Maschinen mit einer Flughöhe von 600 Metern die von den Behörden vorgeschriebene Mindesthöhe von 425 Metern deutlich überschreiten.

Für lärmgeplagte Anwohner bedeutet das allerdings keine Entwarnung. Auch am Wochenende wird es über Magdeburg weiter Flugbewegungen geben.

An diesem Wochenende findet auf dem Magdeburger Flugplatz die "Air Magdeburg" statt.
An diesem Wochenende findet auf dem Magdeburger Flugplatz die "Air Magdeburg" statt.  © Peter Gercke/dpa

Während der Öffnungszeiten der Air Magdeburg zwischen 10 und 18 Uhr müssen Anwohner erneut mit Fluglärm rechnen. So laut wie beim kurzen Showflug des Eurofighters dürfte es allerdings nicht mehr werden.

Titelfoto: Bildmontage: Peter Gercke/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Lokal: