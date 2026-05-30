Flugshows in Magdeburg: Anwohner beschweren sich über Lärm

Magdeburg - An diesem Wochenende findet auf dem Magdeburger Flugplatz die Flugshow " Air Magdeburg " statt. Trotz des einmaligen Events beschweren sich die Anwohner über den Lärm.

Ein Eurofighter-Kampfjet sorgte am Freitag bei vielen Magdeburgern für Begeisterung und Frust. © Peter Gercke/dpa

Sowohl in sozialen Netzwerken als auch telefonisch hätten viele Magdeburger ihrem Unmut Ausdruck verliehen, berichtet die Volksstimme. Viele der Beschwerden sollen sogar direkt am Flugplatz eingegangen sein, hieß es.

Während viele Besucher die Flugshow als besonderes Erlebnis feierten, empfinden andere die Maschinen über der Stadt als erhebliche Belastung. Vor allem der Auftritt eines Eurofighters habe am Freitag für viel Ärger gesorgt.

Laut dem Medienbericht weisen die Veranstalter die Vorwürfe jedoch zurück. Sämtliche Flüge würden im Rahmen der erteilten Genehmigungen stattfinden.

Nach Angaben der Organisatoren würden die Maschinen mit einer Flughöhe von 600 Metern die von den Behörden vorgeschriebene Mindesthöhe von 425 Metern deutlich überschreiten.

Für lärmgeplagte Anwohner bedeutet das allerdings keine Entwarnung. Auch am Wochenende wird es über Magdeburg weiter Flugbewegungen geben.