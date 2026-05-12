Magdeburg hat nicht mehr das "schlechteste Dienstgebäude Deutschlands"
Magdeburg - Einst war es das "schlechtestes Dienstgebäude Deutschlands". Doch die Stadt Magdeburg hat in das Haus 4 der damaligen Polizeidirektion Magdeburg investiert und gründliche Sanierungen vorgenommen.
Jetzt wird das Polizeigebäude feierlich wiedereröffnet. Aus diesem Anlass haben sich Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) und Finanzminister Michael Richter (71, CDU) in der Hallischen Straße angekündigt.
Die Übergabe soll am 18. Mai um 10 Uhr stattfinden.
Während es im Innenbereich komplett neu strukturiert und saniert wurde, blieb die markante Klinkerfassade erhalten und wurde durch Holzfenster ergänzt.
Dadurch können von nun an sowohl denkmalpflegerische als auch energetische und sicherheitstechnische Anforderungen erfüllt werden.
Die Kosten für die Sanierung des Gebäudes belaufen sich auf knapp 30 Millionen Euro. Etwa sechs Jahre haben die Arbeiten insgesamt gedauert.
Das denkmalgeschützte Haus wurde 1887 errichtet und war Teil der damaligen Trainkaserne. Im Laufe seines Bestehens kamen immer weitere Mängel zum Vorschein, unter anderem feuchte Wände, bröckelnder Putz sowie undichte Fenster.
Die Deutsche Polizeigewerkschaft machte im Jahr 2011 mit einer Aktion auf die Mängel aufmerksam und verlieh dem Objekt den Titel "schlechtestes Dienstgebäude Deutschlands"
Titelfoto: dpa-Zentralbild/ZB