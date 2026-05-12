Magdeburg hat nicht mehr das "schlechteste Dienstgebäude Deutschlands"

Magdeburg - Einst war es das "schlechtestes Dienstgebäude Deutschlands". Doch die Stadt Magdeburg hat in das Haus 4 der damaligen Polizeidirektion Magdeburg investiert und gründliche Sanierungen vorgenommen.

Das Polizeigebäude sieht außen noch genauso aus wie früher. Innen hat sich jedoch einiges getan. (Archivfoto) © dpa-Zentralbild/ZB

Jetzt wird das Polizeigebäude feierlich wiedereröffnet. Aus diesem Anlass haben sich Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) und Finanzminister Michael Richter (71, CDU) in der Hallischen Straße angekündigt.

Die Übergabe soll am 18. Mai um 10 Uhr stattfinden.

Während es im Innenbereich komplett neu strukturiert und saniert wurde, blieb die markante Klinkerfassade erhalten und wurde durch Holzfenster ergänzt.

Dadurch können von nun an sowohl denkmalpflegerische als auch energetische und sicherheitstechnische Anforderungen erfüllt werden.

Die Kosten für die Sanierung des Gebäudes belaufen sich auf knapp 30 Millionen Euro. Etwa sechs Jahre haben die Arbeiten insgesamt gedauert.