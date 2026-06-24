Es regnet 50-Euro-Scheine vor dem Allee-Center: Das hat es mit der Aktion auf sich

Magdeburg - Am Donnerstag werden im Magdeburger Zentrum Hunderte 50-Euro-Scheine verteilt. Ihr solltet allerdings zweimal hinsehen. Der Hintergrund der Aktion ist ernst.

Vor dem Allee-Center und am Rathaus in Magdeburg sensibilisiert die Polizei für Betrugsmaschen. © Isabelle Wiermann/TAG24

Am Donnerstagvormittag startet die Polizei am Magdeburger Allee-Center und am Rathaus sowie am Freitag auf dem Marktplatz in Halle mehrere Flashmob-Aktionen.

Dabei "regnet" es 50-Euro-Scheine. Diese sind natürlich nicht echt! Auf ihnen steht geschrieben: "Zu schön, um wahr zu sein? Dann ist es meistens Betrug."

Die Aktion soll besonders ältere Bürger für Betrugsmaschen sensibilisieren, sowohl im Internet, im echten Leben als auch am Telefon.

In der Innenstadt stehen die Beamten des LKA Sachsen-Anhalt mit Flyern, musikalischer Untermalung und weiterem Infomaterial bereit, auch werden die Bürger auf die Präventionsmesse 50+ am 2. Juli aufmerksam gemacht.