Magdeburgerin fällt auf Enkeltrick rein: 25.000 Euro futsch

Magdeburg - Am Donnerstag wurde eine Rentnerin aus Magdeburg zum Opfer von Trickbetrügern . Sie verlor 25.000 Euro.

Eine Seniorin (87) aus Magdeburg wurde zum Opfer von Trickbetrügern. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Die 87-jährige Seniorin wurde am Donnerstag von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen, die behaupteten, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall gebaut hätte.

Der Rentnerin wurde vorgegaukelt, dass sie ihre Tochter vor dem Gefängnis bewahren könnte, wenn sie eine Kaution von 25.000 Euro zahlen würde.

Noch während des Telefonats erschien ein Mann an der Adresse des Opfers und nahm das gewünschte Bargeld entgegen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Die Dame hatte die Summe bereits bei sich zu Hause.