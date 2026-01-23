(Noch) Kein FCM-Statement: Deshalb leuchtet die Kaiser-Otto-Brücke jetzt blau-weiß

Magdeburg - An diesem Wochenende wird die Kaiser-Otto-Brücke blau-weiß beleuchtet. Mit dem 1. FC Magdeburg besteht aber (noch) kein Zusammenhang.

Am Wochenende erstrahlt die Kaiser-Otto-Brücke in den Farben Blau und Weiß. © Screenshot/Facebook/Landeshauptstadt.Magdeburg

Denn wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, werden weiterführende Funktionstests für eine bunte Beleuchtung der Pylonenbrücke durchgeführt.

So sollen an diesem Wochenende die Farben Blau und Weiß an den Pylonen und am Geländer getestet werden, hieß es.

Auch wenn die Farbwahl unweigerlich an den 1. FC Magdeburg erinnert, bleibt die Brücke sportlich gesehen zunächst neutral.

Ab 17 Uhr sollen die Lichter planmäßig eingeschaltet werden. Sie werden auch am Samstag und Sonntag erstrahlen. Am Montag soll auf die "normale Beleuchtung" gewechselt werden.

Direkt eine Woche später steht der Test erneut an. Am 11. und 18. Februar wird probeweise auf die Stadtfarben Rot und Grün gewechselt.