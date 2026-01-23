(Noch) Kein FCM-Statement: Deshalb leuchtet die Kaiser-Otto-Brücke jetzt blau-weiß
Magdeburg - An diesem Wochenende wird die Kaiser-Otto-Brücke blau-weiß beleuchtet. Mit dem 1. FC Magdeburg besteht aber (noch) kein Zusammenhang.
Denn wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, werden weiterführende Funktionstests für eine bunte Beleuchtung der Pylonenbrücke durchgeführt.
So sollen an diesem Wochenende die Farben Blau und Weiß an den Pylonen und am Geländer getestet werden, hieß es.
Auch wenn die Farbwahl unweigerlich an den 1. FC Magdeburg erinnert, bleibt die Brücke sportlich gesehen zunächst neutral.
Ab 17 Uhr sollen die Lichter planmäßig eingeschaltet werden. Sie werden auch am Samstag und Sonntag erstrahlen. Am Montag soll auf die "normale Beleuchtung" gewechselt werden.
Direkt eine Woche später steht der Test erneut an. Am 11. und 18. Februar wird probeweise auf die Stadtfarben Rot und Grün gewechselt.
Bunte Beleuchtung an der Kaiser-Otto-Brücke: Wie reagieren Fledermäuse?
Später im Jahr soll mit den Farben getestet werden, wie sehr das Licht auf das Verhalten von Fledermäusen wirkt.
Diese Maßnahme wurde bereits vor Baubeginn im Planfeststellungsbeschluss festgelegt.
Auch wenn es aktuell nur ein Funktionstest ist: Blau und Weiß könnten für Fans des 1. FC Magdeburg später noch eine ganz andere Bedeutung bekommen.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Landeshauptstadt.Magdeburg