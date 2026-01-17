Zweitgrößte Glocke Deutschlands für Magdeburger Dom fertiggestellt

Die größte Glocke für das neue Geläut des Magdeburger Doms ist gegossen und ausgepackt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Für das neue Geläut des Magdeburger Doms wurde in Innsbruck die größte von insgesamt zwölf Glocken gegossen und aus dem Glockenmantel befreit worden.

Im Frühjahr 2023 wurden fünf neu gegossenen Glocken für das Magdeburger Domgeläut eingeweiht. (Archivbild)
Im Frühjahr 2023 wurden fünf neu gegossenen Glocken für das Magdeburger Domgeläut eingeweiht. (Archivbild)  © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Im April 2023 wurden zuletzt fünf neue Glocken eingeweiht. Nun können sich die Magdeburger darüber freuen, dass eine weitere 14 Tonnen schwere "Credamus" fertiggestellt wurde.

Gegossen wurde die zweitgrößte Glocke Deutschlands im November in Innsbruck. Jetzt konnte die Schelle laut aus der Gussgrube gehoben und aus der Hülle befreit werden.

"Wir freuen uns jetzt schon sehr, wenn uns die Glocke bald im Magdeburger Dom erreicht, aber zunächst wird noch ihr Klang bei der Firma Grassmayr getestet", erklärte der Verein Domglocken Magdeburg.

Die Glocke soll die Landeshauptstadt dann im Frühjahr erreichen.

Ziel sei es, die zwölf Glocken des Geläutes wieder erklingen zu lassen. Mitte des 16. Jahrhunderts gab es einen Glockenabsturz und weitere Glockenverluste.

Titelfoto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

