Das Warten hat ein Ende: Dann kommt KFC endlich nach Magdeburg

Magdeburg - Jetzt ist es offiziell! Schon dieses Jahr soll das Restaurant Kentucky Fried Chicken (KFC) wieder in Magdeburg eröffnen.

2026 eröffnet Kentucky Fried Chicken (KFC) in Magdeburg. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit Jahren warten Magdeburgerinnen und Magdeburger darauf, dass die US-Kette ihre Türen wieder in der Landeshauptstadt öffnet. Zuletzt sollte das bekannte Hähnchen-Restaurant gemeinsam mit Pizza Hut im Außenbereich des City-Carrés einen Platz finden.

Nun gab es jedoch eine Planänderung: Wie der City-Carré-Manager Guido Reuter erklärt, wird KFC nun im sogenannten Foodcourt des Centers seine Gäste empfangen.

Wie es um die Zukunft von Pizza Hut steht, ist bislang nicht bekannt.

Das Schnellrestaurant soll laut Bericht der Volksstimme in Richtung des Ausgangs zum Hauptbahnhof eingerichtet werden. Jasvir Singh wird als Franchisenehmer das Lokal betreiben.

Im Frühsommer 2026 soll KFC bereit für die ersten Gäste sein und diese dann auch an Sonntagen mit leckeren Gerichten verpflegen.