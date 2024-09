In diesen Magdeburger Straßen enden in den kommenden Tagen Bauarbeiten

Magdeburg - Zur Freude von Autofahrern und Anwohnern werden in den kommenden Tagen mehrere Baustellen in Magdeburg verschwinden.

Die Halberstädter Straße in Magdeburg wird am Freitag nach langen Bauarbeiten wieder in alle Fahrtrichtungen befahrbar sein. (Symbolbild) © 123rf/ygrek

Den Anfang macht an diesem Freitag die Halberstädter Straße. Der noch in Richtung stadteinwärts gesperrte Abschnitt wird im Laufe des Tages wieder für Autos freigegeben.

Der Baufortschritt an den Gleisen der Magdeburger Verkehrsbetriebe zwischen den Abzweigen Lemsdorfer Weg und Braunschweiger Straße ist dann abgeschlossen.

Zudem wird die Vollsperrung der Schilfbreite in Höhe Hopfenbreite am Freitag aufgehoben. Nach einer Havarie an einer Leitung der Stadtwerke (SWM) waren dort Reparaturarbeiten erforderlich.

In der neuen Woche wird am Montag der Anschluss der Julius-Bremer-Straße an die Otto-von-Guericke-Straße wieder freigegeben.

Und das sogar früher als geplant. Die dortigen Kanalbauarbeiten der SWM werden eine Woche eher beendet.