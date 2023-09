27.09.2023 06:15 Investition von 200.000 Euro: Diese Attraktion wird am Neustädter See gebaut

Am Neustädter See in Magdeburg wird demnächst gebaut. Dafür werden rund 200.000 Euro investiert. Entstehen soll eine neue witterungsbeständige Attraktion.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Der Herbst steht vor der Tür, und die Badeseen werden immer weniger besucht. Diese Zeit wird jetzt von der Stadt Magdeburg genutzt, um in neue Anschaffungen zu investieren. Am Neustädter See in Magdeburg wird demnächst eine neue Attraktion entstehen. (Symbolbild) © Ronny Hartmann/dpa Mit Kosten von rund 200.000 Euro wird in den kommenden Tagen ein Aussichtssteg am Westufer des Neustädter Sees gebaut. Dieser soll den im Jahr 2020 abgebauten Holzsteg ersetzen. Damals gab es Sicherheitsbedenken aufgrund von fortgeschrittener Witterungsschäden. Der neue Steg soll aus wetterfestem Aluminium bestehen und teilweise freischwebend über dem Wasser ragen. Das Fundament wird sich an die vorhandene Treppe anschließen. Magdeburg Lokales Pilzsammler, aufgepasst! Magdeburg bietet jetzt einen besonderen Service an "Mit der Erneuerung des beliebten Ausflugsziels in Form eines Aussichtsstegs entsprechen wir dem großen öffentlichen Wunsch, ein bedeutendes Element des Naherholungsstandorts Neustädter See zu reaktivieren und damit die Attraktivität des Gebietes zu erhöhen. Unser Ziel ist es, damit im Stadtteil unmittelbare Angebote zur aktiven Freizeitgestaltung zu schaffen", sagte Stefan Matz, Leiter des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg. Das Geld für die Maßnahme stammt aus den Haushaltsmitteln der Stadt. Vor dem Bauprojekt wurden unter anderem die Böschung beräumt und Baumarbeiten vorgenommen. Die Bauarbeiten sollen bis in den November andauern. Der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe bittet das Areal bis dahin zu umgehen.

